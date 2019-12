Weihnachtsmarkt-Team setzt auf Nachhaltigkeit

17 Aussteller und Vereine, der Nikolaus des HGV und die Prämierung des Mal- und Fotowettbewerbs „Mein Immenstaad“ erwartet die Besucher des Immen-staader Weihnachtsmarkts. Am Samstag, 14. Dezember, und Sonntag, 15. Dezember, werden die Gäste ab 15 Uhr auf dem stimmungsvoll dekorierten Rathausplatz und im Bürgersaal des Rathauses erwartet.

Das Team der Touristinformation, der Bauhof und mehrere Vereine haben ihr Bestes gegeben für die aufwendige Vorbereitung – jetzt hoffen alle auf viele Besucher am Wochenende. Bürgermeister Johannes Henne bestätigte im Pressegespräch, dass auch der Gemeinderat hinter dem neuen Konzept für den Immenstaader Weihnachtsmarkt steht und die Premiere im vergangenen Jahr auf dem Rathausplatz und parallel im Bürgersaal im Rathaus rundum gelungen fand. Deshalb wolle man dieses Konzept jetzt wiederholen und beibehalten.

Wer einen Weihnachtsmarkt mit Kälte und wärmendem Glühwein verbindet, findet auf dem Rathausplatz zwischen 17 Holzhäusern, einer Menge Tannenbäumen und endlosen Glitzerlichtern im weihnachtlich geschmückten Hüttendorf sein Lieblingsplätzchen. Wer es warm und kuschelig mag, kann im Bürgersaal des Rathauses am Weihnachtsbaum bei Kaffee und Kuchen und zusätzlichem Musik- und Unterhaltungsprogramm Platz nehmen. Neu sind dieses Jahr die großen Immenstaad-Tassen, die gegen Pfand als umweltfreundliches Behältnis für die heißen Getränke ausgegeben werden. Nachhaltig ist auch das Sortiment an den Ständen. Hauptsächlich Handgemachtes, Handwerkliches und kulinarische Eigenproduktionen werde es an den Holzhäuschen geben, versicherte Franziska Buckreus, bei der Touristinformation verantwortlich für den Weihnachtsmarkt.

Am Samstag wird der Markt von 15 bis 20 Uhr geöffnet sein, am Sonntag von 15 bis 19 Uhr. Das Programm startet am Samstag gleich mit der Auszeichnung der Gewinner des Mal- und Fotowettbewerbs „Mein Immenstaad“ im Bürgersaal, ausgeschrieben anlässlich des diesjährigen Jubiläums „925 Jahre Immenstaad“. Allein 181 gemalte und gebastelte Werke aus der Stephan-Brodmann-Schule werden ausgestellt sein. Aber auch Jugendliche und Erwachsene aus der Seegemeinde haben Kunstwerke und Fotografien eingereicht, die ihr persönliches Bild von Immenstaad zeigen.

Die Gewinner des Wettbewerbs werden nach Altersgruppen von Bürgermeister Henne prämiert. Um 16.30 Uhr kommt der Nikolaus auf Einladung des Handels- und Gewerbevereins auf den Rathausplatz. Nikolaus und Knecht Ruprecht lassen sich gerne Lieder und Gedichte vortragen. Der HGV hat 220 Säckchen für die Kinder vorbereitet, mit nachhaltigen Produkten aus dem Immenstaader Weltladen. Ebenfalls für die Kleinen gibt es Kinder-Wienerle und -Punsch vom HGV – als Dankeschön an die örtliche Kundschaft. Ab 17.30 Uhr erfüllen stimmungsvolle Weihnachtslieder der „Hersberger Weisenbläser“ den Rathausplatz. Am Sonntag beginnt das Programm um 15 Uhr mit dem Auftritt der Theater AG der Stephan-Brodmann-Schule im Bürgersaal des Rathauses mit dem Stück „Das weihnachtliche Stimmungsbarometer“. Anschließend verbreitet Arnold Fiorini am Akkordeon Weihnachtsstimmung. Auf dem Rathausplatz spielen ab 17.30 Uhr „Blechlos“ mit Martin Gomeringer und es gibt weihnachtliche Alphorn-Klänge. Für die Bewirtung an beiden Tagen sind vor allem die örtlichen Vereine zuständig. Punsch mit und ohne Alkohol, Glühwein und -most, Tee und Kaffee locken ebenso wie Grillwürste, Waffeln, Kuchen und Torten, selbst gebackene Weihnachtsplätzchen, Schmalzbrot, Gulasch- und Apfelsuppe. Dafür sorgen der Lädinenverein, der Eine-Welt-Kreis, der Förderverein für Sanitätsdienste, der Förderverein Spielplätze, der Verein Naturkindergarten WaldVeda Bodensee, das Jugend-Rotkreuz und die Jugend-Feuerwehr.