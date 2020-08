Wegen Maskenpflicht: Kunde beleidigt Supermarkt-Angestellten

Dass er auf die Maskenpflicht hingewiesen wurde, hat einen 36 Jahre alten Mann am Donnerstagmittag um kurz nach 12.30 Uhr in einem Lebensmittelmarkt in der Meersburger Straße dazu veranlasst, sein Gegenüber zu beleidigen. Das teilt die Polizei mit.

Da er den Aufforderungen des 32-jährigen Angestellten laut Mitteilung mehrfach nicht nachkam, habe dieser ihn letzten Endes des Geschäfts verwiesen. Der Kunde habe darauf abermals mit wüsten Beschimpfungen geantwortet, heißt es weiter. Er muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.