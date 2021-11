Wasserversorgung in Immenstaad wird teurer

Die technische Betriebsführung für die Wasserversorgung wird ab dem 1. Januar für fünf Jahre wieder an das Stadtwerk am See vergeben, allerdings zu einem deutlich höheren Basisentgelt von rund 97 000 Euro jährlich. Die bisherigen Kosten lagen bei 45 000 Euro, wie Immenstaads Kämmerer Matthias Herrmann erläuterte. „Damit wird eine Neukalkulation der Wassergebühren erforderlich, es ist von einer Erhöhung des Wasserpreises um circa 0,15 Euro auszugehen“, ergänzte er. Andere Interessenten an der Ausschreibung gab es nicht.