Wasserversorgung braucht Kapital

Beim Wasserversorgungsbetrieb stehen in den kommenden Jahren umfangreiche Investitionen an. Wie diese finanziert werden sollen, darüber hat der Gemeinderat am Montagabend beraten. Vorerst ohne Ergebnis.

Die Sache ist einigermaßen kompliziert. Laut Satzung des Eigenbetriebs ist eine Gewinnerzielungsabsicht ausgeschlossen. auch das Eigenkapitalist nicht verzinst. Das heißt, eine Finanzierung von Investitionen ist nur über die Aufnahme von Krediten möglich. Wegen der historisch niedrigen Zinsen, wäre dies sogar von Vorteil. Doch Kämmerer Matthias Hermann will die Abhängigkeit vom Kreditmarkt so gering wie möglich halten. Der Schuldendienst werde den Handlungsspielraum weiter einschränken, warnte er. Er setzt auf eine nachhaltige Investitionsstrategie. Vier Möglichkeiten legte Hermann dem Gemeinderat vor: 1. Die Einführung einer Gewinnerzielungsabsicht, sodass Kapital angesammelt, verzinst und für Investitionen verwendet werden kann. 2. Die Gemeinde erhöht ihr Stammkapital (derzeit 350000 Euro). 3. Die Gemeinde gibt aus ihrem Haushalt ein Darlehen an den Wasserversorgungsbetrieb. 4. Einführung einer Konzessionsabgabe, wie es in den Bereichen Gas und Strom bereits der Fall ist.

Jede dieser Strategieen hat Vor- und Nachteile, teilweise auch steuerliche Auswirkungen. Das Finanzamt sollte auf keinen Fall profitieren und die Bürger möglichst wenig belastet werden, forderten Alexander Mohr (CDU) und Kurt Reichle (FWI). Deshalb wollen sie die Sache auf Euro und Cent nachgerechnet haben. Ob mit oder ohne Gewinnerzielungsabsicht - man werde so oder so nicht drum herum kommen, den Wasserzins zu erhöhen, meinte Hubert Langenstein (FWI) am Schluss der Debatte.

Seewasserleitung ist 65 Jahre alt

Zuvor hatten Armin Biggör und Alexander Belard vom Stadtwerk am See einen Überblick über das Wassernetz und die Wasseranlagen in Immenstaad gegeben. Sorgen machen vor allem die Seewasserentnahme, das Herausfiltern von Schwebstoffen sowie die Wasserkammern und das Gebäude am Hochbehälter. Um eine komplette Erneuerung der Seeentnahmeleitung werde man nicht herumkommen, sagte Biggör. Die mittlerweile 65 Jahre alte Leitung weise Verwerfungen auf, die nicht mehr repariert werden könnten. Außerdem nehme der Eintrag von Sand und Steinen zu, was für Pumpen und Siebe schädlich sei. 2015 sollte die Erneuerung für rund eine halbe Million Euro angepackt werden.

Zu empfehlen sei eine permanente Eisen(III)Chlorid Flockung, wie sie mittlerweile alle Wasserwerke am See haben. In Immenstaad werdediese bisher nur in Notfällen eingesetzt, wenn das Wasser vermehrt Trübstoffe aufweise. Durch klimabedingte Umwelteinflüsse (z.B. Gletscherschmelze, Stürme, Starkregen) nehmen die Trübungseinflüsse im See zu.

Außerdem biete das Eisen einen verbesserten Rückhalt von Sporenbildnern. Die Kosten hierfür beziffert das Stadtwerk auf rund 10 000 Euro. Sanierungsbedarf sieht Belard auch an der alten Wasserkammer auf dem Hochbehälter. Er empfiehlt eine Bauzustandsanalyse des gesamten Hochbehälters, um darauf aufbauend einen Instandsetzungs- und Kostenplan zu erarbeiten.

Wassernetz

Wasserversorgungsleitungen: 47,4 Kilometer

Hausanschlussleitungen gesamt: 23,5 Kilometer

Wasserhausanschlüsse: 1551 Stück

Hydranten: 225 Stück

Schieber: 737 Stück

Statistik 2013

Abgenommene Wassermenge: 398 126 Kubikmeter

Wasserverlust: 35 711 Kubikmeter

Rohrbrüche: 13