Wangener Puppentheater spielt an sechs Tagen in Immenstaad

Vom 20. Juli bis 24. August finden jeden Dienstag um 17 Uhr wechselnde Aufführungen des Wangener Puppentheaters im Winzerkeller in Immenstaad statt. Max, der Puppenspieler entführt kleine und große Besucher in die bunte und aufregende Welt von Kasper, Seppel und anderen beliebten Handpuppen.

Der Eintritt kostet vier Euro pro Person. Die Tickets können in der Tourist-Information vorab erworben werden. Mit stolzgeschwellter Brust zeigen die Kinder ihr eigenes Ticket am Eingang des Winzerkellers vor und dürfen 15 Minuten vor Beginn eintreten. „Dann warten sie gespannt, bis es endlich losgeht. Das Licht wird dunkler, die Stimmen werden leiser und schon ziehen Kasper und seine Freunde alle in ihren Bann, um die wildesten Abenteuer zu erleben“, so heißt es in der Pressemitteilung.

Die Aufführung dauert rund 45 Minuten.