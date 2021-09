Auf der B 31 bei Immenstaad ist am Sonntag gegen 13 Uhr der 28-jährige Fahrer eines VW-Busses auf ein vor ihm fahrendes Auto einer 19-Jährigen aufgefahren. Das Auto musste verkehrsbedingt abbremsen, was der 28-Jährige laut Polizeibericht zu spät erkannte. Während der Sachschaden am Wagen des Unfallverursachers auf rund 2000 Euro beziffert wird, beläuft sich dieser an dem Auto der Frau auf etwa 4000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.