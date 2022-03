Vortrag über die komplizierte Beziehung von Geschwistern

„Geschwister“ sind ein Thema, das vielen Eltern am Herzen liegt, denn der Wunsch, dass die eigenen Kinder gut miteinander auskommen, sei groß. Allzu oft habe man jedoch das Gefühl, dass Geschwister sich viel lieber streiten und gegenseitig ärgern. Deshalb lädt die Katholische Erwachsenenbildung Bodenseekreis am Montag, 4.April, um 20 Uhr zu einem Vortrag mit Manuela Leitgib in die Lebensräume für Jung und Alt nach Immenstaad, Schulstrasse 24, ein, um genauer auf die verschiedenen Aspekte einer Geschwisterbeziehung zu schauen. Themen werden zum Beispiel Eifersucht und Geschwisterliebe, Vergleiche unter Geschwistern, Rollenzuteilungen, Gerechtigkeit und Konflikte im geschwisterlichen Zusammenleben sein. Anmeldung und weitere Infos unter www.keb-fn.de oder (07541) 386072