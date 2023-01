Vor 175 Jahren: So kam die Fasnet nach Immenstaad

Die Politik durch den Kakao ziehen – so begann in Immenstaad vor 175 Jahren die Fasnet. Was in den vergangenen 25 Jahren bei der Narrengesellschaft Hennenschlitter darum herum noch so geschah, beschreibt die neue Festschrift, die am Donnerstag beim Ehrenabend Premiere hat.

Urkundlich nachgewiesen blicken die Immenstaader auf eine 175-jährige Fasnetsgeschichte zurück. 1848 breitete sich der Revolutionsgeist von Frankreich über Deutschland aus. Auch in Baden wurde für „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit“ gekämpft. Die Einigung Deutschlands und demokratische Grundrechte waren das Ziel.

Hier am See träumte man davon, die Eigentümer des Markgrafen von Salem und des Fürsten von Fürstenberg zu Heiligenberg unter dem Volk aufzuteilen. Allerdings missglückte der Hecker-Putsch, auch Gustav Struve musste sich ergeben.

Lust an Theater- und Fasnachtsspielen

Die revolutionären Umtriebe wurden dennoch fortgesetzt. Am Fastnachtsdienstag 1849 trafen sich in Immenstaad acht ledige Burschen unter der Leitung des Gerber-Gesellen Johann Baptist Einhart zu einem Fasnetsspiel, das den künftigen Freischarenzug darstellte. Einhart und Georg Dafinger waren beim Heckerschen Freischarenzug selbst dabei.

Das Fasnetsspiel auf der Bühne vor dem Rathaus in den Uniformen der Immenstaader Bürgerwehr endete mit der Exekution der damals politisch Verantwortlichen. Das aufrührerische Spiel sollte danach ein Meersburger Amtmann untersuchen.

Einhart entzog sich durch seine Flucht nach Amerika. Daraus wurde geschlossen, dass das Bühnenspektakel aus seiner Feder stammte. Dafinger wurde begnadigt.

Der inzwischen verstorbene Ortshistoriker Wolfgang Trogus schrieb dazu: „Trotz der nachfolgenden Bestrafung ließen sich die Immenstaader von nun an die Lust an Theater- und Fasnachtsspielen nicht verderben und noch heute sind die Prinzenhochzeit und die ‚Hennensuppe’ die Hauptereignisse in jeder Fasnet.“

Was in der neuen Festschrift zu lesen ist

Dieser Tradition verpflichtet feiern die Hennenschlitter diese Woche „175 Jahre Fasnet in Immenstaad“. Am Donnerstag, 12. Januar, beim Ehrenabend in der Linzgauhalle mit geladenen Gästen, wird die Chronik der vergangenen 25 Jahre der Narrengesellschaft vorgestellt.

Chronistin Karin Bank und Narrenvater II Bernd Golluschinski haben das gewichtige Werk mit 288 Seiten in Rekordzeit innerhalb weniger Monate erstellt.

„Der historisch fundierten Festschrift von Manfred Bauer zum 150-Jährigen ist bis heute kaum etwas hinzuzufügen. Wir haben uns deshalb auf die letzten 25 Jahre konzentriert und lassen vor allem die Gruppen zu Wort kommen“, erklärt Karin Bank. Etliche Jubiläen in Wort und Bild, aber auch zahlreiche Geschichten, Anekdoten, Gedichte, Liedtexte, Büttenreden und unzählige Fotos werden die Leser wiederfinden, um in alten Zeiten zu schwelgen.

Großer Jubiläumsumzug am Samstag

Die Figuren der Immenstaader Fasnet werden erklärt, Einzelpersonen und Gruppen erzählen ihre persönlichen Erlebnisse, die langjährigen Kontakte nach Münsterlingen und die Corona-Fasnet sind Thema.

„Es war doch mehr Arbeit als gedacht“, räumt Karin Bank ein – Texte erfassen, Texte überarbeiten, Fotos sichten und sortieren, alles zusammen zu einem stimmigen Layout zusammenfügen. Ein QR-Code in der Festschrift führt zu weiterem Material, das im Buch keinen Platz mehr gefunden hat.

Verkauft wird die Festschrift für 15 Euro beim Jubiläumsumzug am Samstagnachmittag neben der Tribüne und in der Linzgauhalle, bei der Hennensuppe an der Abendkasse und am Fasnetsmarkt am Fasnetssonntag.

Ein Kontingent an Festschriften vom 150-jährigen Jubiläum stehe noch zum Verkauf im Doppelpack zur Verfügung, versprechen die Chronistin und der Narrenvater II.

Der Jubiläumsumzug in der Dorfmitte mit dem Freundschaftstreffen des Alemannischen Narrenrings (ANR) und mehr als 40 Zünften startet am Samstag, 14. Januar, um 13.30 Uhr. In der Halle und auf dem Linzgauhallenparkplatz sowie entlang des Zugwegs werden die närrischen Gäste aus Nah und Fern auch bewirtet.