Von Currywurst bis Kaviar – die Auswahl ist groß in der bekannten „Sansibar“ auf Sylt. Jungkoch Maximilian Sauter aus der Seegemeinde hat ein halbes Jahr dort in der Küche gestanden und viel gelernt.

23 Köche zählt die Küchen-Mannschaft des Stuttgarters Herbert Seckler, Eigentümer der „Sansibar“ auf der Nordseeinsel, fünf Auszubildende und etliche Küchenhilfen. Vom Brunch am Vormittag bis spät in die Nacht geht es rund, durchgehend warme Küche, drinnen und draußen. „Vor allem jetzt im Sommerhalbjahr war selbstverständlich die Hölle los.“ Maximilian Sauter hat im vergangenen Jahr nach seiner Kochlehre im Hotel-Restaurant „Seehof“ erfolgreich seine Prüfung abgelegt und gleich noch bei einem Koch-Wettbewerb eine Medaille errungen.

Eine Herausforderung sollte nun folgen und seine Lehrherren Jürgen und Frank Hallerbach haben das junge Talent gerne dabei unterstützt. „Wir helfen unseren Auszubildenden auch nach der Lehre gerne auf ihrem weiteren Lebensweg. Maximilian hat noch dazu ein überdurchschnittliches Talent“, erklärt Frank Hallerbach. Mit ihren exzellenten Kontakten in der Branche wurde der Platz in der Sansibar-Küche wahr.

„Durch meine Lehre war ich gut vorbereitet, aber die Menge an Ware, die dort umgesetzt wird, und das auch noch als hochwertige Produkte, das war erst einmal unfassbar für mich.“ Nachdem der Immenstaader zunächst alle Posten zur Einarbeitung durchlaufen hatte, blieb er die längste Zeit am Nudelposten. „Das waren dann die Gamba- und Edelfisch-Pfannen, Fischtöpfe und Muscheln.“ Für die Abendkarte kamen drei, je nach Anlieferung wechselnde Fischgänge dazu. „Da hatten wir jeden Tag volle kreative Freiheit bei der Zubereitung und durften nachher auch schicki-micki anrichten. Das war super!“ Großen Respekt hat das junge Talent auch vor der Kreativität seines Küchenchefs Dietmar Priewe.

Meistens übernahm der Jungkoch die Schicht ab 12 Uhr, á la carte bis in den Abend. „Ab 12 Uhr hat dann in der Küche einer das Mikrofon in der Hand und annonciert darüber, damit auch jeder alles mitkriegt.“ Auch dieser Lärmpegel sei gewöhnungsbedürftig, erklärt der 22-Jährige. Eine geregelte Fünf-Tage-Woche bot aber dennoch Gelegenheit, mit Kollegen die Insel zu erkunden und Leute kennenzulernen. „Kampen ist ein richtiges Partyloch.“

Zurück am See, zuhause bei der Familie, ist jetzt erst einmal ein paar Tage Entspannen angesagt. „Als erstes habe ich mir Metzelsuppe bei der Oma bestellt. Sie macht auch die weltbesten Kässpätzle“, freut sich ihr Enkel schon.

Karriereplanung läuft

Mit der Karriereplanung geht es dennoch nahtlos weiter. „Ich bin schon mit den Hallerbachs verabredet zum Gespräch. Ich hoffe, sie können mir wieder weiterhelfen. Kann auch sein, ich helfe zwischendurch bei meinem Onkel im GZH in Friedrichshafen aus. Und im Dezember habe ich zwei Termine für eine Kochsendung im Regio-TV.“ Und wo soll es in der weiteren Zukunft hingehen? „Mein größter Wunsch ist, mal das Hotel meiner Mutter mit Restaurant in Meersburg zu übernehmen und mein eigener Herr sein zu können“ schmunzelt das Kochtalent.