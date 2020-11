Vom Bodensee nach Berlin: Der Immenstaader Fabio Kopf wird Musicalsänger

Innerhalb des Studiengangs Musical/Show lernen die Studierenden an der UdK in Berlin die verschiedensten Disziplinen für das Bühnenleben in allen Einzelheiten kennen. Im Bereich Tanz stehen Fächer, wie Ballett, Modern Dance, Jazztanz, Akrobatik und Choreografie auf dem Programm. Geübt wird auch – neben dem Einzelunterricht Gesang – die Gehörbildung, die Sprecherziehung und das Audition-Training. All diese Fächer sollen auf die spätere Musicalkarriere vorbereiten.