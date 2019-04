Volksbank spendet 8000 Euro für Lädine

20 Jahre fährt die Lädine dieses Jahr auf dem Bodensee. „Es war uns eine Herzensangelegenheit, den Lastensegler zu unterstützen“, betonte Oliver Finkbeiner, Regionalleiter Privatkunden der Volksbank Überlingen, anlässlich der Übergabe einer Spende in Höhe von 8 000 Euro.

Ab Samstag, 13. April, heißt es wieder Leinen los für die Lädine in die neue Saison – und das auch noch frisch renoviert in einer umfangreichen Landrevision. Alle vier Jahre ist diese Überholung innen und außen notwendig. Wenn die Rechnung dafür demnächst eintrifft, werden über 80 000 Euro fällig sein. „Diese Kosten können vom Lädinenverein und seinen ehrenamtlichen Mitgliedern nicht mehr getragen werden“, erklärte die Vorsitzende Ursula van Endert.

Deshalb habe die Gemeinde als Hauptsponsor bereits 30 000 Euro für das beliebte touristische Aushängeschild Immenstaads in Aussicht gestellt, sagte Bürgermeister Johannes Henne. Örtliche Geschäftsleute haben gemeinsam etwas mehr als 2000 Euro gespendet.

Froh und dankbar ist der Verein deshalb jetzt über die großzügige Spende der Volksbank Überlingen. Das Spendengeld stamme aus dem Gewinn-Sparen, erklärten die Verantwortlichen, bei dem Kunden nicht nur sparen, sondern in einer Lotterie auch Preise gewinnen können. Ein Teil der Lotterie-Gelder sei für die regionale Förderung zweckbestimmt. Als Genossenschaftsbank sehe man sich in der Pflicht, der Region etwas zurückzugeben.

Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums der Lädine hat der Lädinenverein eine Ausstellung über den Lastensegler mit dem markanten 60-Quadratmeter-Rahsegel und seine bewegte Entstehungsgeschichte in der Galerie des Hauses Montfort in Kippenhausen zusammengestellt. Ebenfalls am Samstag, 13. April, wird diese Ausstellung im Anschluss an die Jahreshauptversammlung des Lädinenvereins eröffnet. Bis Mitte September wird sie für die Öffentlichkeit dort zugänglich sein.