Volksbank Überlingen verkürzt die Servicezeiten vor Ort

Weniger Präsenzzeit vor Ort in der Bankfiliale, mehr Digitalisierung: Die Volksbank Überlingen schließt sich mit einem Rundumschlag neuer Servicezeiten dem Trend an, dass immer mehr Filialen nur noch an einigen Tagen oder halbtags geöffnet haben. So werden die Öffnungszeiten beispielsweise in Immenstaad und Salem zukünftig auf sechs halbe Tage in der Woche geändert.

Ein sehr großer Teil der Bankkunden sei heute bereits digital unterwegs, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung der Volksbank Überlingen. Daher reagiere das Institut nun auf diese Entwicklung und stelle ab dem 1. August seine Servicezeiten um.

Im Rahmen einer Analyse zum Kundenverhalten sei festgestellt worden, dass die Nutzung digitaler Zugangswege stark zugenommen habe, heißt es in der Mitteilung weiter. Die Nutzung von Online-Banking stieg dabei demnach um 17 Prozent, die Aufrufe der Homepage um 21 Prozent, die Anrufe im eigenen Kunden-Dialog-Center um 52 Prozent. Außerdem gab es 31 Prozent mehr an E-Mails und 43 Prozent mehr schriftliche Anfragen per Chat über die Homepage. Ob dies nicht auch im Zusammenhang mit der Corona-Krise und dadurch bedingten Veränderungen im Zusammenhang stehen könnte, lässt die Pressestelle der Bank indes offen. Für eine entsprechende Anfrage war sie bis zum Redaktionsschluss nicht zu erreichen.

„Wir gehen davon aus, dass unsere Kunden die digitalen Angebote auch zukünftig verstärkt nutzen und die Kundenfrequenz in den Filialen weiter sinken wird“, schreibt die Volksbank Überlingen weiter. Neben Immenstaad und Salem sind weitere zugehörige Filialen betroffen. Die Banken im Augustinum Meersburg, in Stockach in der Hauptstraße, in Wahlwies und im Deggenhausertal werden zu SB-Filialen umgewandelt. Für die Zukunft würden zudem mögliche Kooperationen mit den örtlichen Sparkassen geprüft, heißt es in der Mitteilung weiter. Die Filialen Überlingen Landungsplatz, Meersburg, Oberuhldingen, Owingen, Eigeltingen und Ludwigshafen werden an fünf halben Tagen pro Woche öffnen, Bodman an drei halben Tagen. Bei den Filialen in Markdorf, Stockach (Schillerstraße) und Überlingen-Espach werden die Öffnungszeiten von neun halben Tagen pro Woche beibehalten. Die Bank werde ihre Kunden über die Änderungen noch im Detail informieren. Die Filiale La Piazza in Überlingen bleibe wie gehabt acht halbe Tage pro Woche geöffnet, wobei die Bank hier verstärkt auf den Einsatz ihres Nachwuchses baue und eine spezielle Ausbildungsfiliale schaffen wolle.

An allen Standorten bleibt die Bargeldversorgung laut Volksbank-Pressemitteilung „rund um die Uhr gewährleistet“. Außerdem stünden Berater von Montag bis Freitag von 8 bis 20 Uhr nach vorhergehender Terminvereinbarung für Beratungen zur Verfügung. Das Angebot von Online- beziehungsweise Mobile-Banking werde weiter ausgebaut.