Viele Veranstaltungen bei „Immenstaad blüht auf!“

Bis zum 21. Mai dreht sich in Immenstaad alles darum, aktiv und genüsslich in den Frühling zu starten. Wie die Tourist-Information schreibt, gibt es während der Aktionswochen unter dem Motto „Immenstaad blüht auf!“ zahlreiche Veranstaltungen, die besondere Momente an frühlingshaften Tagen für Gäste und Einheimische versprechen. Dazu zählen laut Meldung eine Weinwanderung durch die Obstplantagen mit Verkostung an verschiedenen Stationen. Oder Morgenyoga am Kniebach, beim Wald- Yoga oder beim Waldbaden. Eine Tour mit dem Waterbike wird ebenfalls angeboten. Außerdem auf dem Programm: ein humoristisch-historischer Ortsspaziergang und ein Malkurs. Weitere Informationen gibt es im Veranstaltungskalender unter www.immenstaad-tourismus.de oder in der gleichnamigen Broschüre, die in der Tourist-Information erhältlich ist.

