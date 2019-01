Viel zu Feiern im Immenstaader Jubiläumsjahr

Viel Grund zum Feiern gibt es in diesem Jahr in Immenstaad: neben einigen großen Vereinsjubiläen vor allem die erstmalige schriftliche Erwähnung der Seegemeinde vor 925 Jahren. Das Programm im Jubiläumsjahr wurde jetzt in einem Flyer veröffentlicht. Bürgermeister Johannes Henne will im Festjahr aber nicht nur zurückblicken, sondern hat auch die Zukunft der Gemeinde fest im Blick.

Sicher gebe es markantere Jubiläen als das 925-Jährige, sagt Johannes Henne, das 900-Jährige habe man in Immenstaad vor 25 Jahren ja auch intensiv gefeiert, damals mit dreijähriger Vorbereitungszeit. Mitte 2018 wurde es der Verwaltung erst richtig bewusst, dass wieder ein Jubiläum ansteht. Nach relativ kurzer Vorbereitungszeit wollte man ein kleineres Festprogramm aufstellen. Schnell wurde klar, dass auch bei einigen Vereinen runde Geburtstage anstehen: 70 Jahre Immenstaader Hexen, 170 Jahre Narrenzunft Hennenschlitter, 100 Jahre TuS, außerdem wird das 50. Gartenfest und der 20. Apfelhock gefeiert. Man holte die Verantwortlichen ins Boot und machte aus den Höhepunkten im Jahreskalender der Gemeinde ein Jubiläumsprogramm. „Das ist ein guter Zeitpunkt, dass wir alle miteinander feiern und unser Gemeinwesen pflegen“, sagt der Bürgermeister. „Noch weiter zusammenwachsen“, laute das Motto.

Höhepunkt im Juni

Als touristische Gemeinde biete man ohnehin schon ein reichhaltiges kulturelles Programm. „Wir haben tolle Traditionen, das zeigt die Fasnet gerade wieder, wir wollen und müssen aber auch künftig neue Akzente setzen“, sagt Henne zur Entwicklung der Gemeinde. Deshalb habe man den Leitspruch entsprechend gewählt: „Mit Blick zurück nach vorn“. 2019 soll das Jahr sein, in dem man stolz ist auf die Immenstaader Geschichte „und dennoch gemeinsam versucht, neue Akzente für die Zukunft zu setzen“. Im Tourismus, im Zusammenleben, in der Gemeinde oder im Städtebau. 2019 sei das Jahr, in dem in Immenstaad Alt mit Neu kombiniert werde.

Höhepunkt soll das Jubiläumswochenende vom 28. bis 30. Juni werden, mit Festmeile, Essensangeboten und Musik: „Da soll die ganze Gemeinde auf der Straße sein“, sagt Henne „und miteinander festen“. Die Planungen laufen bei der Tourist Information auf Hochtouren. Am Freitag gibt es ein Open-Air-Kino, die Fischerin vom Bodensee wird auf dem Rathausplatz gezeigt. „Die Foodtrucks sind bestellt“, sagt Ruth Höft, die stellvertretende Leiterin, an 15 Ständen gibt es kulinarische Köstlichkeiten. Auch in Sachen Festmeile sollen die Vereine eingebunden werden. Verschiedene Musikgruppen werden für Stimmung sorgen.

Schwäbischer Bürgermeister im Badischen

Der Bürgermeister selbst freut sich neben dem Jubiläumswochenende vor allem auf das Jubiläum 170 Jahre Hennenschlitter und dann vor allem auch auf die Vorträge des Heimatvereins. „Warum die Badener keine Schwaben mehr sein wollen“ verspricht für den schwäbischen Bürgermeister im badischen Immenstaad einen besonderen Reiz. Im Laufe des Jubiläumsjahres entsteht außerdem ein Bildband. Der Fotograf Thomas Gretler ist bereits seit Ende 2018 in der Gemeinde unterwegs und soll „besondere Stimmungen einfangen“ wie Johannes Henne sagt. Aber auch die Immenstaader sollen sich an der Dokumentation des Festjahres beteiligen. Sowohl für Kinder, als auch für Erwachsene gibt es einen Jubiläums-Foto- und Mal-Wettbewerb. „Die Immenstaader sollen die Gemeinde so zu Papier bringen, wie sie es sehen“, sagt Nicola von der Nüll von der Tourist-Info. Am Ende des Jahres werden die Sieger prämiert.

Außerdem soll Immenstaad im Jubiläumsjahr richtig gehend aufblühen. Damit das gelingt, werden bald über das Mitteilungsblatt Samentütchen an die Immenstaader verteilt. „Jeder Haushalt bekommt eines“, sagt Höft, auch die Gäste werden mit Blumensamen ausgestattet. Damit die Blumen noch dieses Jahr blühen, sollten sie aber spätestens im März ausgesäht werden.

Für einen weiteren Farbtupfer soll ein roter Teppich samt Jubiläumslogo sorgen, der bald im oder vor dem dem Rathaus liegen soll. „Wir warten täglich drauf“, sagt Ruth Höft. „Für unsere Gäste und unsere Bürger rollen wir im Jubiläumsjahr den roten Teppich aus“, erklärt Johannes Henne die Aktion. Bei den verschiedenen Festen soll der rote Teppich ebenfalls zum Einsatz kommen und auf Aktionsflächen der Gemeinde hinweisen.

Ohne den Bildband wurden für das Jubiläum 50 000 Euro an Kosten eingeplant. In Zeiten, in denen Immenstaad viele Projekte stemmen müsse, wolle man nicht zu viel Geld für das Jubiläum auf den Kopf hauen. „Zusammenrücken und eine gute Basis schaffen über 2019 hinaus, die vielen politischen Projekte anzugehen“, das steht für Henne im Mittelpunkt. „Die 950 Jahre in 25 Jahren werden wir sicher wieder größer feiern“, kündigt Henne schon mal an.