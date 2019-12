Viel gelernt – nicht nur über den „Quinoa-Eintopf“

Schon mal einen „Quinoa-Eintopf“ aus Bolivien probiert? Am Sonntag gab’s dazu Gelegenheit, beim „Brot-für-die-Welt-Fest“ der Evangelischen Kirchengemeinde Immenstaad. Aber natürlich drehte sich nicht alles nur ums Essen. Zunächst einmal wurde Gottesdienst gefeiert und am Nachmittag traf Félix Edgar Callejas, Bildungsreferent des Friedrichshafener Eine-Welt-Vereins, auf viele interessante Besucher bei seinem Vortrag „Geschlechter-Gerechtigkeit in Bolivien“.

Zurück zurEingangsfrage: Für den genannten Eintopf braucht man Süßkartoffeln, Kichererbsen, Kokosmilch, als Gewürze Zwiebeln, Ingwer, Knoblauch, Curry und Petersilie – vor allem aber natürlich Quinoa. Jene in jüngster Zeit so in Mode gekommene anspruchslose, exotische Pflanze aus der Gattung der Gänsefüße, die in punkto gesunder Ernährung so viel zu bieten hat und die seit jeher als Grundnahrungsmittel auch bei südamerikanischen Bergvölkern dient.

Viel Hintergrundinformation zum Thema „Quinoa“, aber auch zum „fairen Handel“ hatten wie immer die Mitarbeiter des Weltladens, der seit vielen Jahren eine Heimat im Untergeschoss des Evangelischen Gemeindehauses gefunden hat, parat. „Die Quinoa-Produkte sind glutenfrei und erhalten viele Nährstoffe“, erklärt Sandra Friedrich und lobt die traditionell gute Kooperation mit der Kirchgengemeinde, gerade auch bei der Vorbereitung des wie immer im Advent stattfindenden „Brot-für-die-Welt-Fests“. „Wenn Quinoa – dann muss er auch fair gehandelt werden“, sagt sie mit Überzeugung und weist darauf hin, dass der inzwischen massiv eingetretene Boom auch zu einem Fluch für die einheimische Bevölkerung in Bolivien werden könne. „Wenn etwa die kleinen Bauernfamilien das immer teurer werdende Quinoa lieber verkaufen als es selbst zu essen – und damit gerade auch bei Kindern vermehrt Erscheinungen von Mangelernährung auftreten“, sagt Sandra Friedrich.

Inzwischen ist es im Gemeindesaal richtig voll geworden. „An diesem Tag sind wir immer mit dabei – schon allein deswegen, um unsere Solidarität zum Ausdruck zu bringen“, sind sich Elfi Müller, Helga Hecking, Friedhilde Klauser, Brigit Kuhn und Parivash Sangnian absolut einig. Dass Bolivien ein schönes Land mit traumhaften Landschaften ist, auch darüber weiß man an diesem Tisch gut Bescheid. Aber man ist sich auch im Klaren, dass gerade die weibliche Bevölkerung vielfach unterdrückt werde, viel arbeiten und sich letztlich um die ganze Familie kümmern müsse. Beim Vortrag hat Félix Edgar Callejas viele Informationen aus erster Hand parat. Der gebürtige Bolivier hat Soziologie und Humangeografie studiert und lebt seit zwei Jahren mit seiner Familie in Baienfurt. Er berichtet davon, dass sein Heimatland in Bezug auf die Geschlechtergerechtigkeit in den vergangenen zwei Jahrzehnten vorangekommen sei. Auch wenn sich viele Maßnahmen auf die normative Ebene beschränken, die Partizipation der Frauen auf politischer Ebene ist eine Realität“, sagt er – und freut sich über die rege Diskussion im Anschluss an seine Ausführungen.

Insgesamt gesehen also ein spannender Tag, ganz im Sinne des Brot-für-die-Welt-Mottos „Hunger nach Gerechtigkeit“. Zufriedene Mienen im Gemeindesaal der Evangelischen Kirchengemeinde, nicht zuletzt auch bei Pfarrer Martin Egervari. „Ich bin hier eigentlich nur schmückendes Beiwerk“, sagt er lachend. „Es ist wirklich bewundernswert, was in dieser Gemeinde alles ehrenamtlich auf die Beine gestellt wird.“

Ein Schlusssatz fehlt natürlich noch: Der „Quinoa-Eintopf“ hat wirklich klasse geschmeckt. Jeder hat das gezahlt, was er konnte oder wollte. Der Erlös kommt „Brot für die Welt“ zugute.