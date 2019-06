Viel Applaus für dreigestrichenes f

Gesprächskonzerte sind längst zur Rarität geworden. Nur der Pianist Heiner Costabel, der immer wieder am See gastiert, führt unter dem Titel „piano parlando“ im Plauderton in die Klavierwerke ein, die er spielt. Umso mehr darf man sich freuen, dass in Immenstaad das Bildungswerk der Erzdiözese Freiburg für den Abend des Pfingstmontags schon zum neunten Mal Timo Handschuh zum Gesprächskonzert eingeladen hat, diesmal über Johann Strauß Sohn und seine Welt der Operette.

Als Gesangspartnerin hat der Generalmusikdirektor am Theater Ulm die mit einigen Preisen ausgezeichnete ukrainische Koloratursopranistin Maryna Zubko mitgebracht, die kurzfristig für die erkrankte Maria Rosendorfsky eingesprungen ist – beide sind Sopranistinnen am Theater Ulm. Die noch junge Sängerin glänzte mit Technik und brachte mit, was viele hören wollen: halsbrecherische Koloraturen mit Bravour, mit spielerischer Leichtigkeit gesungen. Ein Höhepunkt war der Frühlingsblumenwalzer mit dem dreigestrichenen f in astreiner Technik. Schon als Kind habe sie den Donauwalzer gesungen, die heimliche Nationalhymne der Österreicher, wie Handschuh sagte.

Der brave Walzer

Er lieferte den Hintergrund, die Zusammenhänge. Sicher war es für einige neu zu erfahren, dass der berühmte Johann Strauß Sohn oft nur wenige Noten geschrieben hat und dass der allergrößte Teil der Musik von einer Art Kompositionsmanufaktur erledigt wurde. Handschuh erzählte, dass ausgerechnet Jacques Offenbach Strauß dazu brachte, Operetten zu schreiben. Dahingestellt sei, ob eine Operette oft so wirr sei, dass man am Ende den Überblick verliert, den man eigentlich gar nicht haben soll, weil die Operette der Entspannung diene.

Die Zuhörer erfuhren und bekamen von Handschuh gleich am Flügel vorgeführt, „wie brav, um nicht Schlimmeres zu sagen“, die Walzer anfangs waren, bis sich schließlich der typische Wiener Walzer entwickelte. Im weiteren Verlauf des Abends sang die Sopranistin einige Arien aus der „Fledermaus“, der einzigen Operette, die auch an der Wiener Staatsoper gespielt wird. Allerdings verliert eine Arie, wenn aus dem Kontext gerissen, viel. So wünschte man sich, beim Czardas aus der Fledermaus die leise, verborgene Doppelbödigkeit untergründig mitschwingen zu hören, um nur ein Beispiel zu nennen.

Dass der Saal so voll wurde, dass nachgestuhlt werden musste, zeigt, dass dieser Abend sich im Kulturjahr fest etabliert hat und dass man sich in Immenstaad schon auf das nächste Jahr freut.