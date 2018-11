Videos zeigen das ganze Elend

„Die Kinder haben mich glücklich gemacht“, hat am Dienstagabend Pfarrer Josef M. Neuenhofer in der Stephan-Brodmann-Schule vor Schülern und Eltern berichtet. Seit 25 Jahren werden tausende Straßenkinder in seinem Projekt in Bolivien betreut.

Die Videos, die der katholische Pfarrer von seinem Projekt „Arco Iris“ in La Paz zeigte, verdeutlichten die bittere Armut im zweitärmsten Land Südamerikas. Dennoch strahlte der agile 80-Jährige Freude und Zuversicht aus, während er von seinem Lebenswerk berichtete und den faszinierten Kindern und erwachsenen Zuhörern zahllose Fragen beantwortete.

Etwa 15 000 Kinder habe sein Projekt in den zurückliegenden Jahren in ein besseres Leben führen können, schätzt er. „Selbstverständlich gelingt das nicht bei allen Kindern, die zu uns kommen“, räumt Neuenhofer ein. Manche begegneten ihm wieder auf der Straße oder gar im Gefängnis. „Wenn jemand nie Liebe erfahren hat in seinem Leben, ist das schwierig.“

Mit etwa 6 300 Kindern arbeite man derzeit. „Bildung ist der schnellste Weg aus der Armut“, weiß der Pfarrer. In Wohnheimen und Werkstätten von „Arco Iris“ werden sie ausgebildet und in ein besseres Leben entlassen. „Wo finden Sie die Kinder?“, „Wie schnell haben Sie die Sprache gelernt?“ und „Wie kalt ist der Winter in Bolivien?“ wollten die Zuhörer wissen. „Wir wissen, wo wir unsere Kinder finden - vor allem im Eukalyptuswald und unter einer großen Brücke.“

Es gibt zwei große Ambulanzwägen, fahrende Arztpraxen, mit denen die Straßenkinder auch medizinisch betreut und behandelt werden.

„Wie viele Kinder sterben auf der Straße?“ wurde gefragt. Pfarrer Neuendorfer antwortet: “Viele. Die kommen dann in ein Massengrab.“ Fassungslos hören die Gäste zu, wie der Geistliche von der bolivianischen Polizei berichtet, von Korruption, Gewalt und Drogenhandel durch Polizisten. „In Deutschland sind Frauen gleichberechtigt. In Bolivien bestimmen die Männer.“ Wahlrecht hätten Frauen erst seit wenigen Jahren.Sein Projekt auszuweiten, das sei nicht möglich. Da fehlten die finanziellen Mittel dazu. Seit einigen Jahren gäbe es eine Partnerschaft mit dem Kindermissionswerk in Aachen. Dort würde auch das Spendengeld aus den Sternsingeraktionen gesammelt und an weltweite Projekte verteilt. Wer eine Spende dorthin schicke, könne damit eine Zweckbindung verknüpfen, etwa für das Projekt „Arco Iris“. „Pro Heimkind brauchen wir pro Tag etwa 1,40 Euro für Bekleidung, Ernährung und Schulbedarf.“

Die Stephan-Brodmann-Schule und der Turn- und Sportverein, TuS Immenstaad, pflegen seit Jahren den Kontakt zu Pfarrer Neuenhofer und unterstützen mit Aktionen und Spendengeldern seine Arbeit für die Straßenkinder in La Paz.

Hungermarsch auch 2019

2019 findet am 28. und 29. Juni wieder der „Immenstaader Hungermarsch“ statt, organisiert von Karin und Karl Jäger vom TuS Immenstaad. Beim Hungermarsch werden ebenfalls Spenden gesammelt für „Arco Iris“. Familie Jäger schickte auch am Ende des Vortrags das Spendenkörbchen durch die Reihen. Spontan kamen von den rund 70 Zuhörern 972,60 Euro zusammen für das Projekt „Arco Iris“. Als nächstes reist „Padre José“ im Rahmen seiner Vortragsreihe nach Scheidegg.