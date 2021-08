Unterwegs auf der Lädine mit Wikingern und Wein

Das Team der Tourist-Information Immenstaad unter der Leitung von Ruth Höft hat in diesem Jahr zahlreiche neue Veranstaltungen für ihr Sommerprogramm konzipiert und organisiert, wie die Gemeinde in einer Pressemeldung mitteilt.

Bekannt sind montagabends die Weinproben beim Winzer Röhrenbach auf dem eigenen Weingut in Immenstaad. Bei dieser fachlichen Weinprobe gibt es Erläuterungen zur Landschaft und Vegetation im Weinberg. Anschließend werden sechs hauseigene Weine verkostet.

Dienstags startet dieses Jahr neu das „Immos Familienprogramm“ mit Unterhaltung für Groß und Klein. Es wird ein abwechslungsreiches Programm geboten, wie einen Ausflug ins Eriskircher Ried mit Besuch des Naturschutzzentrums oder einen Blick hinter die Kulissen der Immenstaader Feuerwehr.

Dienstagnachmittags kommt im August das Wangener Puppentheater nach Immenstaad in den Winzerkeller. Sven „MAX“ von Falkowski entführt die Familien in eine geheimnisvoll-bunte Welt mit Kasperl, Seppel und pfiffigen Geschichten. Das Programm ist für Kinder ab 3 Jahre geeignet.

Dienstagabends findet mit „Sail & Wine“ eine besondere Weinprobe auf der Lädine statt. Bei einer abendlichen Rundfahrt auf dem historischen Lastensegler können Gäste und Einheimische jeden Dienstag bis 31. August Immenstaader Weine probieren und dabei das Alpenpanorama und die Weite des Sees genießen. Bei der 1,5-stündigen Rundfahrt werden jeweils vier Immenstaader Weine serviert und von Weinbaumeister Klaus Siebenhaller oder Jungwinzerin Rebecca Röhrenbach vorgestellt. Dabei erhalten die Gäste Hintergrundinformationen zur Geschichte des Weins, die eng mit dem Bodensee verbunden ist. Zur Weinprobe bekommt jeder Teilnehmer ein Immenstaader Weinglas, außerdem wird regionales Brot serviert. Die Fahrten beginnen jeden Dienstag um 19.30 Uhr und starten ab dem Landesteg in Immenstaad. Die Fahrten können nur bei gutem Wetter stattfinden.

Mittwochmorgens können Familien zur neuen Wikingerfahrt auf der Lädine aufbrechen. Gemeinsam mit dem Wikingerchef Halvar und seinem mutigsten Krieger Ragnar stechen die Teilnehmer für eineinhalb Stunden in See. An Bord werden Wikingerrätsel gelöst, Wikingerbingo gespielt und die Runenschrift gelernt. Bei diesem Segelerlebnis tauchen die Familien spielerisch in die Welt der Wikinger ein. Jedes Kind erhält einen Wikingerhut und -gürtel zu Beginn der Fahrt sowie einen Schatz als Belohnung.

Mittwochnachmittags präsentiert das „Immos Familienprogramm“ eine Piratenschatzsuche durchs Dorf. Ebenfalls neu im Programm sind dieses Jahr auch die Genussabende am Mittwoch, bei denen Immenstaader Betriebe zu verschiedenen Veranstaltungen einladen und heimische Produkte näherbringen. Das Angebot reicht von Verköstigungen bis zu Führungen und Fahrten.

Donnerstags starten die bekannten Forscherfahrten auf der Lädine. Gemeinsam mit Prof. Dr. Immo Experimento erleben Familien Experimente rund um die Themen Wasser und Wind. Warum klebt Wasser und wie wird ein Flaschen-Tornado erzeugt? All das und mehr wird unter der Anleitung einer Naturwissenschaftlerin und ihres „schusseligen“ Assistenten herausgefunden.

Donnerstagabends finden In diesem Jahr die wöchentlichen Konzerte im Immenstaader Strand-Hallenbad Aquastaad statt. Bei Seeblick kann Musik mit kühlen Getränken und Snacks genossen werden. Wechselnde Musikgruppen aus Immenstaad unterhalten für circa eine Stunde am Ufer des Bodensees. Der Eintritt ist kostenfrei und es ist keine Anmeldung notwendig. Die Konzerte unter freiem Himmel finden nur bei gutem Wetter statt.

Altbewährt sind die Fahrten freitagnachmittags mit dem Winzer-Express. Winzer Klaus Siebenhaller fährt vorbei an Obstplantagen und Weinreben. Unterwegs werden drei Weine bei der entsprechenden Traubensorte probiert.

Zu den wöchentlichen Terminen hat das Team der Tourist-Information noch weitere Veranstaltungen organisiert. Am Freitag, 20. August, findet im Aquastaad ein A-Capella-Konzert mit F.I.T.A., einer Band mit sechs Musikern aus der Bodenseeregion, statt. Sie sind alle in den verschiedensten musikalischen Stilrichtungen unterwegs und haben Gefallen daran gefunden mit dem ältesten Instrument – der Stimme – gemeinsam zu musizieren

Als Ersatz für das abgesagte Dorffest in Kippenhausen wird am Sonntag, 22. August, ein Open-Air-Kino auf der Wiese neben dem Dorfplatz präsentiert. Zu sehen ist der Film „25 km/h“. Die Kippenhauser Vereine sorgen für Getränke und Verpflegung. Einlass ist ab 18.30 Uhr, Filmbeginn um etwa 20.30 Uhr. Wer möchte, kann seine Picknickdecke mitbringen.

Als Ersatz für das abgesagte Immenstaader Weinfest wird es am Freitag und Samstag, 27. und 28. August, jeweils einen Konzertabend auf dem Rathausplatz geben.

Bei allen Veranstaltungen gelten die gewohnten Abstands-, Hygiene und Maskenregeln und eine begrenzte Anzahl an Gästen ist zugelassen.