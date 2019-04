Unfall : 75-Jähriger nickt auf der B 31 kurz ein

Eine Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von etwa 9000 Euro hat ein Verkehrsunfall am Freitagnachmittag gegen 13.50 Uhr auf der B 31 in Höhe Immenstaad gefordert.

Ein 75-jähriger Autofahrer war auf der B 31 aus Richtung Friedrichshafen in Richtung Hagnau unterwegs, und kam zwischen den beiden Anschlussstellen von Immenstaad wohl wegen Sekundenschlafs nach links auf die Gegenfahrbahn. Hier konnte zunächst ein entgegenkommender Wagen mit Bootsanhänger noch ausweichen, einer nachfolgenden 26-jährigen Autofahrerin gelang dies nicht mehr, sodass sich beiden Fahrzeuge streiften. Dabei wurde die 26-Jährige leichte verletzt.