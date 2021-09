Unbekannter touchiert Zaun in der Immenstaader Strandbadstraße – und fährt weiter

Auf rund 1000 Euro wird der Sachschaden beziffert, den ein unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen Montagabend und Dienstagmorgen an einem Holzzaun in der Strandbadstraße hinterlassen hat. Laut Polizeibericht war der Unfallverursacher in Richtung See unterwegs, kam aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte den Zaun. Anschließend fuhr er offensichtlich einfach weiter, ohne sich um den hinterlassenen Sachschaden zu kümmern.

Der Polizeiposten Immenstaad ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Telefon 07545 / 17 00 zu melden.