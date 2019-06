Unbekannter fährt Volvo an

Ein unbekannter Autofahrer ist am Freitagabend zwischen 18.30 und 20.30 Uhr in der Strandbadstraße in Immenstaad gegen einen schwarzen Volvo mit Kölner Kennzeichen gestoßen. Laut Polizei entstand bei der Kollision an der Frontseite des Volvo ein Schaden in Höhe von etwa 300 Euro. Das Fahrzeug des Unfallverursachers dürfte weiß lackiert sein, im Bereich der Anstoßstelle wurde eine weiße Lackantragung festgestellt, heißt es im Polizeibericht. Der Lenker des Verursacherfahrzeugs setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Schadens zu kümmern.