Unbekannte haben in der Nacht von Freitag auf Samstag an mehreren Stellen in Immenstaad rote Farbe versprüht. Durch die Schmierereien an Gebäuden und auf der Straße entstand erheblicher Sachschaden, heißt es im Polizeibericht. Dieser kann aktuell noch nicht beziffert werden.

Der Polizeiposten Immenstaad hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die Verdächtiges wahrgenommen haben, sich unter Telefon 07545 / 17 00 zu melden.