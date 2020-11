Unbekannte brechen in Wohnhaus ein

Unbekannte sind am Wochenende in ein Wohnhaus in der Montfortstraße in Kippenhausen eingebrochen.

Die Täter schlugen laut Polizei in der Zeit zwischen Freitagnachmittag und Sonntagnachmittag eine Scheibe im Erdgeschoss ein und verschafften sich Zugang zum Objekt. Gestohlen wurde nach ersten Erkenntnissen lediglich eine Stofftasche, teilt die Polizei in ihrem Bericht mit. Das Polizeirevier Friedrichshafen hat Ermittlungen eingeleitet.