Unbekannte Täter haben in der Zeit von Samstag gegen 8.30 Uhr bis Sonntag gegen 17 Uhr in einem Wohnkomplex in der Straße Spiegelberg mehrere, verschlossene Kellertüren aufgehebelt. Das teilte die Polizei mit. Ob etwas aus den Kellern entwendet wurde, konnte noch nicht abschließend geklärt werden.