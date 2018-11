Der TuS Immenstaad hat in der Vorwoche in der südbadischen Fußball-Kreisliga A3 die Distanz zu den Verfolgern in Owingen mit einem 3:2 gegen die Überlinger Reserve auf fünf Zähler vergrößert und führt unangefochten die Tabelle an. Am Sonntag (14.30 Uhr) tritt die Elf von Trainer Uwe Strüver beim SV Meßkirch an. Die Meßkircher gingen zuletzt beim Bezirksliga-Absteiger SG Heiligenberg/Illmensee mit einem souveränen 6:2 vom Platz und sind aktuell Dritte. „Wir dürfen den Gegner nicht unterschätzen, es wird keine leichte Aufgabe“, sagt TuS-Vorsitzender Clemens Müller. Der Tabellenführer, der bisher acht Siege gesammelt hat, fährt auch nach Meßkirch mit Optimismus. „Wir wollen unseren komfortablen Vorsprung nicht hergeben und wollen zumindest nicht verlieren“, so Müller.

Der FC Kluftern konnte sich zuletzt mit einem 5:3-Auswärtssieg beim Aufsteiger FC Bonndorf auf den vierten Tabellenplatz verbessern. Am Sonntag (14.30 Uhr) ist die zweite Mannschaft des SC Pfullendorf im Brunnisach-Stadion zu Gast. Die Pfullendorfer mussten zuletzt wegen des Schneefalls eine Pause einlegen, in der Woche zuvor unterlagen sie in Meßkirch 0:1. „Vor dieser Mannschaft haben wir Respekt“, sagt Klufterns Trainer Ralf Kaiser. Die Pfullendorfer Reserve sei technisch stark und überrasche immer wieder mit der Aufstellung. „Das wird ein hartes Stück Arbeit“, erwartet Kaiser. Der Trainer will vor eigenem Publikum einen Sieg sehen und erwartet von seiner Elf, dass sie „richtig Gas“ gibt. Personell sieht es in Kluftern gut aus: Die Abwehrspieler Alexander Weber und Frederik Bosch sind wieder einsetzbar. Allerdings hat sich Dominik Bauer beim Spiel in Bonndorf so schwer am Knie verletzt, dass er eine Pause einlegen muss.