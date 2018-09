TuS Immenstaad will Platz eins verteidigen

Der TuS Immenstaad hat alle bisherigen Spiele in der Fußball-Kreisliga A3 Südbaden souverän gewonnen und führt die Tabelle mit drei Punkten Vorsprung vor Verfolger in Owingen an. Nach dem 3:1-Heimsieg gegen den Bezirksliga-Absteiger SG Heiligenberg/Illmensee in der Vorwoche tritt die Mannschaft von Trainer Uwe Strüver am Samstag (16.30 Uhr) erneut auf dem eigenen Rasen an.

Zu Gast ist der SV Deggenhausertal, der im Sommer nach einigen Jahren in der Bezirksliga den Rückweg in die Kreisliga antreten musste. Zuletzt besiegten die Gäste die Frickinger Reserve mit 2:0. „Wir sehen dem Spiel mit Spannung entgegen“, sagt TuS-Vorsitzender Clemens Müller. „Wir wollen gewinnen und den gefährlichsten Rivalen um den Meistertitel auf Distanz halten.“ Er rechnet mit einer Partie „auf Augenhöhe, bei der die Tagesform den Ausschlag gibt“. In Immenstaad sind zwar Lucas Haug und Henrik Heger angeschlagen, aber Torjäger Jonas Heberle ist nach seinem Urlaub wieder dabei. Das ist gut für die Mannschaft.

Der FC Kluftern, der zuletzt beim SV Meßkirch mit 1:0 siegte und mit vier Zählern Distanz zur Tabellenspitze auf Platz vier rangiert, empfängt am Sonntag (15 Uhr) die SpVgg. F.A.L. II, die in der Vorwoche gegen den SV Deggenhausertal mit 0:2 unterlag. „Wir wollen den Anschluss an die Spitze nicht verlieren und spielen auf Sieg“, sagt Sprecher Thomas Rauber.

Seine Mannschaft soll an das „chancenreiche Spiel“ in Meßkirch anknüpfen und mit dem „vorbildlichen Teamgeist, der uns stark macht“, weitere Punkte holen. Co-Trainer Michael Schmidt, der für den urlaubenden Coach Ralf Kaiser auf der Trainerbank sitzt, hat die Qual der Wahl. Alle Spieler sind einsatzbereit, außer Nico Günther, der mit einem Kreuzbandriss für die gesamte Vorrunde ausfällt. Der FC Kluftern geht optimistisch in die Partie.