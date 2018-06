TuS Immenstaad vor Winterpause gefordert

Während der Tabellenführer FC Kluftern bereits die Winterpause genießt, ist beim elf Zähler zurückliegenden Tabellenzweiten TuS Immenstaad am Sonntag (30. November, 14.30 Uhr) noch einmal volle Konzentration gefordert. Die Mannschaft von Trainer Daniel Schmid tritt zum Nachholspiel bei der SG Herdwangen/Großschönach an.

Ebenfalls erst ab der nächsten Woche in der trainingsfreien Winterzeit ist der Tabellenvierte SC Göggingen, der zuletzt beim Tabellenletzten TuS Meersburg mit 7:1 gewann und am Samstag mit einem Sieg über den SC Buchheim/Altheim/Thalheim aufgrund des Torverhältnisses noch den Tabellendritten SV Meßkirch überholen kann, und der Türkische SV Pfullendorf, bei dem die Aach-Linzer Reserve zu Gast ist.

Für Immenstaads Vorsitzenden Clemens Müller, der in der Mannschaft „eine deutliche Leistungssteigerung und eine gute Umsetzung der Trainervorgaben“ erkennt, ist klar, wie die Partie in Kleinschönach ausgehen soll: „Wir wollen drei Punkte einfahren, um den zweiten Platz zu festigen.“

Weil beim TuS Immenstaad, der zuletzt beim FC Uhldingen mit 3:1-Treffern siegte, die Tore in vergangener Zeit etwas spärlich fielen, hat der Coach den Trainingsschwerpunkt in dieser Woche auf die „Verwertung von Torchancen“ gelegt. Müller hofft nun, dass sich bei der SG Herdwangen/Großschönach, die in der Vorwoche vor eigenem Publikum eine 0:2-Niederlage gegen den SV Denkingen II hinnehmen musste, gleich die ersten Erfolge einstellen.

Personell ist der TuS Immenstaad derzeit jedenfalls gut gerüstet und muss nicht auf eine lange Verletztenliste blicken. (stt)