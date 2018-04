TuS Immenstaad hat in der südbadischen Fußball-Kreisliga A3 mit einem souveränen 6:1-Heimsieg gegen den Tabellenletzten SC Markdorf II den Platz an der Tabellenspitze verteidigt. Auch der FC Kluftern, bei dem erstmals der neue Trainer Ralf Kaiser am Spielfeldrand stand, sammelte bei der abstiegsgefährdeten Überlinger Reserve mit einem 3:1-Erfolg fleißig Punkte und rangiert nun auf dem vierten Tabellenplatz.

Gefährliche Situationen und Torchancen im Überlinger Stadtwerke-Stadion zwischen Kluftern und den Gastgebern blieben auf beiden Seiten Mangelware. Mit der ersten guten Gelegenheit stellte Thomas Fischer nach einem schnellen Angriff über links mit einem Schuss aus zehn Metern die Führung her. Der Ausgleich kam sieben Minuten später, als Hasan Gördük den fälligen Strafstoß nach einem Foul von Alexander souverän im Netz versenkte. Nach der Halbzeitpause gingen die Gäste früh nach einem Eckball, den Marco Mancieri aus kurzer Distanz verlängerte, erneut in Führung. Die Überlinger drängten vehement auf den Ausgleich, sodass es immer wieder zu Turbulenzen kam und der Unparteiische öfters die Gelbe Karte zückte. Die vorzeitige Entscheidung führte – begünstigt von der Unterzahl des Gegners – Jonas Duske nach 77 Minuten mit einem unhaltbaren Schuss aus spitzem Winkel herbei.

In Immenstaad stellten die Gäste aus Markdorf keine allzu große Herausforderung dar. Die Platzherren waren die klaren Favoriten und gestalteten das Spiel nach Belieben. Trotzdem dauerte es 22 Minuten, bis Patrick Homburger seine Elf nach einer Hereingabe von links in Führung brachte. Ralph-Jörn Kristen erhöhte den Vorsprung mit einem Volleyschuss und der vierfache Torschütze Jonas Heberle stellte mit einer sehenswerten Einzelaktion den 3:0-Pausenstand zugunsten der Heimmannschaft her. Auch nach dem Seitenwechsel waren die Immenstaader spielbestimmend. Der eingewechselte Benjamin Sippel verkürzte zwar den Vorsprung für die Landesligareserve. Doch darüber hinaus fanden die Gäste aus Markdorf kein Mittel, um die drückenden Immenstaader abzuwehren. Nach schönen Kombinationen war Jonas Heberle dreifach erfolgreich. Und bei besserer Chancenverwertung hätte das Ergebnis zugunsten des FC Kluftern noch deutlicher ausfallen können.