TuS Immenstaad siegt klar und bleibt an der Spitze

Der FC KIuftern und der TuS Immenstaad haben am dritten Spieltag der Fußball-Kreisliga A3 Südbaden erneut Punkte gesammelt. Der TuS Immenstaad konnte mit einem 4:0-Sieg beim SC Pfullendorf II den Platz an der Tabellenspitze verteidigen. Der FC Kluftern ging, wie schon in der Vorwoche bei der Salemer Reserve, im Heimspiel gegen den FC Überlingen II mit einem 1:1-Unentschieden vom Platz und rutschte auf den sechsten Tabellenplatz ab.

Im Klufterner Brunnisach-Stadion begegneten sich die Mannschaften mit Vorsicht. In der ersten Spielhälfte gab es auf beiden Seiten keine nennenswerten Torchancen. Erst kurz vor der Pause traten die Gäste aus Überlingen stärker auf, verschenkten aber ihre Möglichkeiten.

Freistoß – Schuss – Tor

Nach dem Seitenwechsel kam die Heimelf schwungvoller aus der Kabine und ging nach einem Freistoß, den Thomas Fischer aus 22 Metern ins Netz platzierte, in Führung. Die Freude währte nicht lange, denn Alagie Kebbeh stellte sieben Minuten später mit einem Schuss aus 18 Metern ins linke Eck den Ausgleich her.

Danach drängten die Platzherren zwar auf den Sieg, waren aber im Abschluss zu wenig konsequent. Da wäre mehr möglich gewesen. So musste der FC Kluftern mit einem Punkt zufrieden sein.

Der TuS Immenstaad trat auf dem Kunstrasen im Käfigstadion von Anfang an druckvoll auf, ließ es aber zunächst vor dem Tor an der notwendigen Kaltschnäuzigkeit fehlen. Erst kurz vor der Pause erzielte Jonas Heberle nach einem Zuspiel von Patrick Homburger den verdienten Führungstreffer.

Nach dem Seitenwechsel drängten die Gastgeber vehement auf den Ausgleich, sodass Immenstaads Torhüter Michael Müller mehrfach eingreifen musste, um den Ausgleich zu verhindern. Die Vorentscheidung führte erneut Jonas Heberle mit einem Schuss aus 15 Metern unter die Latte herbei. Die Gastgeber zeigten in der Folge kein Aufbäumen mehr. David Hofstetter nach einem Freistoß von Noah Rockstroh und Jonas Heberle mit seinem dritten Treffer nach einer Unaufmerksamkeit in der Pfullendorfer Abwehr stellten das auch der Höhe nach verdiente Endergebnis her.

Damit verteidigte der TuS Immenstaad den ersten Platz in der Tabelle.