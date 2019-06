TuS Immenstaad sichert sich die Aufstiegsrelegation

Der TuS Immenstaad hat sich nach zwei Niederlagen und dem Verlust der Tabellenführung in der badischen Fußball-Kreisliga A III im letzten Saisonspiel auf seine Qualitäten besonnen und mit einem 6:2-Heimsieg gegen den VfR Sauldorf den Sprung in die Relegation geschafft. Die Herdwanger Spielgemeinschaft, die gegen Göggingen 6:0 spielte, beendete die Saison punktgleich, aber mit einem schlechteren Torverhältnis, auf Rang drei. Der FC Kluftern schloss die Saison bei den Owinger Sportfreunden mit einem 0:0 und dem vierten Tabellenplatz ab. Meister ist der SV Deggenhausertal, der bei der Pfullendorfer Reserve mit 2:1 siegte.

Im Immenstaader Forstwiesen-Stadion hatten die Gäste aus Sauldorf den besseren Start. Bereits nach zwei Minuten brachte André Eckstein die Gastgeber nach einem Fehlpass in Rückstand, und noch vor der Pause kam Eckstein mit einer guten Einzelleistung erneut zum Zug – 0:2. Nach dem Seitenwechsel kamen die Immenstaader aber druckvoller aus der Kabine. Rafael Fitz mit einem Schuss aus 16 Metern in den Winkel und Jonas Heberle stellten den Ausgleich her. Die Vorentscheidung brachte ein Strafstoß in der 63. Minute nach einem Foul an Mario Riegger. Im Nachschuss brachte Stefan Abadzic die Heimelf in Führung. Der Widerstand der Gäste brach. Zwei weitere Treffer von Jonas Heberle und Stefan Regner in der Schlussphase bedeuteten nicht nur Ergebniskosmetik, sondern hielten auch die Verfolger aus Herdwangen mit vier Toren auf Distanz. „Wir freuen uns, dass wir die Relegation erreicht haben“, sagte Abteilungsleiter Christoph Dell. Die erste Partie trägt der TuS Immen-staad am Mittwoch (19 Uhr) vor eigenem Publikum gegen den Vizemeister der Staffel II, den SV Orsingen-Nenzingen aus.

Der FC Kluftern hat den vierten Platz beim Tabellennachbarn in Owingen verteidigt. In einer kampfbetonten Partie konnten beide Seiten ihre Chancen nicht nutzen. In der ersten Hälfte sahen die Zuschauer ein Spiel im Mittelfeld ohne nennenswerte Möglichkeiten. Nach der Pause kamen die Gegner mit mehr Siegeswillen aus der Kabine, sodass die beiden Torhüter Peter Schönhardt, der nach der Pause Elias Schnell ablöste, und Roberto Sutera bei den stets torgefährlichen Owingern gut beschäftigt waren. Leopold Holverscheid, Markus Bausinger, Alexander Rudolph oder der eingewechselte Samuel Heske kamen auf Klufterner Seite zu guten Einschussmöglichkeiten. „Wir jammern nicht, dass wir die schon zum Greifen nahe Relegation nun doch nicht erreicht haben“, sagte Klufterns Sprecher Thomas Rauber. „Im Gegenteil: Wir bereiten uns jetzt gut gerüstet und mit kleinen personellen Veränderungen auf die neue Saison vor.“