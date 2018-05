Der TuS Immenstaad, der wochenlang die Tabelle der südbadischen Fußball-Kreisliga A3 angeführte, hat am drittletzten Spieltag mit einer 4:5-Heimniederlage gegen den FC Überlingen II die Chance auf den Meistertitel so gut wie verspielt. Fünf Punkte trennen die Mannschaft von TuS-Coach Ewald Heichele von der Tabellenspitze. Dort hat der FC Kluftern, der vor eigenem Publikum den SV Meßkirch mit 1:0 besiegte, seinen Platz erfolgreich verteidigt. Mit nur einem Zähler Abstand bleibt der SV Bermatingen, der zu Hause die Owinger Sportfreunde mit 2:0 besiegte, gefährlichster Verfolger.

Im Klufterner Brunnisach-Stadion sahen die Zuschauer in Halbzeit eins ein auf Sicherheit ausgerichtetes Mittelfeldgeplänkel ohne Torchancen. Zum einzigen Treffer des Tages führte ein Foul an Bernd Schmollinger vor der Pause. Den fälligen Strafstoß verwandelte Jonas Duske. In Durchgang zwei kamen die Hausherren zu einigen klaren Chancen, die jedoch Meßkirchs erstklassig aufgelegter Torhüter David Amann ein ums andere Mal vereitelte, sodass der letztlich hochverdiente Sieg bis zum Schluss unsicher war.

In Immenstaad versäumte die Heimelf, ihre zahlreichen hochkarätigen Chancen zu verwerten. Stattdessen krachte der Ball mehrfach gegen Aluminium oder verfehlte das Tor. Mit einem Schuss von Ralph-Jörn Kristen aus zwölf Metern ging Immenstaad in Führung. Weitere Chancen hüben wie drüben parierten die Torhüter Michael Müller im Immenstaader Tor und Maximilian Heichele, der Sohn des Immenstaader Trainers, auf der Gegenseite. Für den Ausgleich sorgte der blitzschnelle Yusupha Camara kurz vor der Pause. Nach dem Seitenwechsel traten die Platzherren offensiver auf, die Tore fielen jedoch auf Überlinger Seite. Den 1:3-Rückstand nach 60 Minuten verkürzte Jonas Heberle, Robin Mair stellte den Ausgleich her. In der Nachspielzeit wurde es noch einmal richtig turbulent. Konstantinos Konstantinuo brachte die Gäste in der 90. Minute mit einem Schuss aus kurzer Distanz erneut in Führung. Zwei Minuten später machte Jonas Heberle nach einer Flanke von Haug per Kopf das 4:4. Und nach weiteren zwei Minuten führte ein Kopfball von Konstantinuo zum 5:4-Endstand.