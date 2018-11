TuS Immenstaad hat in der südbadischen Fußball-Kreisliga A3 aus dem Derby gegen die Frickinger Reserve nach einem torlosen Spielverlauf einen Punkt verbucht und steuert zwei Spieltage vor der Winterpause ungefährdet auf die Herbstmeisterschaft zu. Der Verfolger in Owingen beendete seine Heimpartie gegen den FC Überlingen II mit einer 0:1-Niederlage und kann den Immenstaadern den Titel somit nicht mehr streitig machen. Währenddessen eroberte der FC Kluftern mit einem 3:1-Sieg beim Bezirksliga-Absteiger SG Illmensee/Heiligenberg Rang vier zurück.

Auf dem Platz in Heiligenberg waren die Gäste aus Kluftern klar überlegen und traten von Anfang spielfreudig und angriffslustig auf. Trotzdem fiel das erste Tor erst nach 27 Minuten, als Kevin Strumpf den Ball nach einem Zuspiel von Bernd Schmollinger im Netz versenkte. Schon drei Minuten später verlängerte Simon Degenhart eine Flanke von Alexander Rudolph per Kopf zum 2:0. Auch nach der Pause bestimmte die Gästemannschaft das Spiel und kam folgerichtig zum 3:0 durch Marco Mancieri nach einer Flanke von Alexander Rudolph. Zu sehr freute man sich offensichtlich über die klare Führung. Denn eine Unaufmerksamkeit in der Abwehr führte schon beim nächsten Spielzug zum einzigen Treffer für die Platzherren, ausgeführt von Christian Stöferle. Der Rest der Partie verlief eher zerfahren, der Sieg der Gäste aus Kluftern war zu keinem Zeitpunkt gefährdet.

Beim Tabellenführer in Immenstaad standen sich die Gegner auf Augenhöhe gegenüber. Auf beiden Seiten bewachten souverän agierende Keeper das Tor. In der ersten Halbzeit hatten die Gäste aus Frickingen die besseren Chancen, während die Hausherren vor dem Tor zu zögerlich auftraten. Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Gastgeber den Druck, ließen es aber weiterhin an der letzten Konsequenz vor dem Gästetor fehlen. Vielmehr rieben sich die Mannschaften, die beide die Punkte mitnehmen wollten, in vielen Zweikämpfen im Mittelfeld auf. Die beste Gelegenheit für den TuS ergab sich in der Nachspielzeit: Philipp Bartsch hatte den Siegtreffer auf dem Fuß, verfehlte das Tor jedoch um wenige Zentimeter.