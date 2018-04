TuS Immenstaad freut sich aufs 100-Jährige

Der Turn- und Sportverein (TuS) Immenstaad, mit 1234 Mitgliedern größter Verein in der Gemeinde, feiert 2019 sein 100-jähriges Bestehen. Viel Arbeit also für den wiedergewählten Vorstand um den Vorsitzenden Clemens Müller. Dass beim TuS erfolgreiche Vereinsarbeit geleistet wird, ist in der jüngsten Jahreshauptversammlung deutlich geworden.

In seinem Jahresrückblick hob Clemens Müller besonders Chantal Laboureur und Julia Sude hervor, die sich in den Top Drei der Weltspitze im Beach-Volleyball etabliert hätten. Dass im Verein alles in richtigen Bahnen verlaufe, sei zum einen der Teamarbeit im Vorstand geschuldet, aber auch dem Einsatz von freiwilligen Helfern und dem Bauhof zu verdanken, stellte die Geschäftsführerin Martha Laboureur heraus. So sei das Vereinsheim durch eine neue Theke und einen Anstrich der Räume jetzt schon „jubiläumstauglich“. Der Zustand der Anlage in den Forstwiesen mit Sportplatz, Haupt- und Nebenfeldern, Kunstrasenplatz sowie Grün- und Außenanlagen sei ebenfalls „sehr gut“.

Dass Renovierungsarbeiten an den Reserven der Vereinskasse nagen, davon berichtete Kassierer Alex Schmider. Durch Vorlaufleistungen beim Bau der neuen Theke sei ein „leichtes Minus“ in der Kasse entstanden.

Eine tolle Jugend- und Erwachsenenarbeit sei nur mit einem hohen persönlichen Einsatz der Übungsleiter möglich, sagte Clemens Müller. Mittlerweile würden sich um die Ausbildung der aktiven 1069 Sportler rund 80 meist ehrenamtliche Übungsleiter (davon 18 lizenziert) kümmern. Als erfreulich bezeichnete Müller auch die Integration von zehn Asylbewerbern in den Verein sowie die Kooperation zwischen Schule und Verein.

Vorstand im Amt bestätigt

Positiv gestalteten sich auch die Berichte aus den Abteilungen Fußball, Leichtathletik, Tischtennis, Turnen und Volleyball. Ein neuer Trend sei eine Ausweitung von Kursangeboten, stellte Martha Laboureur fest. So begrüßte sie, dass mit Daniela Zabkau-Arnold eine Übungsleiterin mit vielen Qualifikationen gefunden werden konnte, die dem Verein im Bereich des Gesundheitssportes viele Möglichkeiten eröffne.

„Ich bin nicht da, um Versprechungen zu machen“, sagte Bürgermeister Johannes Henne auf die vom Verein geäußerte Hoffnung, dass noch in seiner ersten Amtsperiode zumindest der Grundstein für eine neue Sporthalle gelegt werden könne. Auch für ihn gelte: „Lieber früher als später.“ Aber es gebe „noch viele andere Aufgaben zu erledigen“. Deshalb sei es jetzt sehr wichtig, die Linzgauhalle bis dahin in Schuss zu halten.

Für 2019 steht dem Verein das 100-jährige Jubiläum ins Haus. „Wir haben schon einige Ideen, aber die Planungen sind noch nicht abgeschlossen“, sagte der Vorsitzende Clemens Müller dazu, der einstimmig ebenso für zwei weitere Jahre wiedergewählt wurde wie seine Stellvertreter Karl Jäger und Klaus Priesett, Geschäftsführerin Martha Laboureur und Kassierer Alex Schmider. Kassenprüfer sind Martin Frank und Veronika Endres.