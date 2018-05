Der südbadische Fußball-Kreisligist FC Kluftern (A3), dessen Heimspiel gegen den Tabellenletzten Bodensee Türkgücü Markdorf in der Vorwoche wegen Tumulten abgebrochen wurde, hat zwar noch keine Gutschrift für diese Partie, rechnet aber fest mit drei Punkten fürs Konto. Am Sonntag (6. Mai, Anpfiff 15 Uhr) will die Mannschaft, die nach einer eher schwachen Vorrunde und einem hervorragenden Lauf seit der Winterpause mittlerweile unter den Spitzenteams rangiert, bei den Owinger Sportfreunden ebenso Zählbares sammeln. Spitzenreiter TuS Immenstaad, der zuletzt den Rivalen in Frickingen mit einem 3:1-Sieg auf die mittleren Ränge verwies, muss am Samstag (5. Mai, 16.30 Uhr) die nächste harte Nuss knacken: Im Forstwiesen-Stadion ist der Tabellenzweite SV Bermatingen zu Gast.

Der TuS-Gegner, der vor Wochenfrist die Herdwanger Spielgemeinschaft mit 6:1 besiegte, liegt zwar vier Punkte zurück, hat aber noch zwei Nachholspiele zu bestreiten. Immenstaads Trainer Ewald Heichele freut sich auf das Derby. „Ich finde solche Spitzenspiele super, das sieht man, wo man steht.“ Im Hinspiel musste seine Elf eine herbe 2:5-Niederlage einstecken. „Da hat der gewonnen, der cleverer gespielt hat“, so Heichele. Die Personalsituation in Immenstaad ist nicht ideal. Henrik Heger ist krank, Noah Rockstroh bestreitet ein Tennisturnier, Florian Maier muss arbeiten und Robin Mair sitzt mit einer Gelb-RotSperre bei den Zuschauern. „Ich bekomme elf schlagkräftige Leute auf den Platz, aber es ist nicht die Bestbesetzung“, sagt Ewald Heichele.

„Im Hinspiel haben uns die Owinger mit einem 4:0-Sieg regelrecht vorgeführt“, zollt Klufterns Coach Ralf Kaiser dem Gegner „großen Respekt“. Personell sieht es bei ihm zurzeit nicht so gut aus. Markus Bausinger fällt verletzungsbedingt aus. Und mit Thomas Fischer, Mathias Strobel und Bernd Schmollinger sind gleich drei Spieler angeschlagen.