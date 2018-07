Touristiker äußern Bareiß ihre Sorgen

Die Touristiker am Bodensee fühlen sich durch das Arbeitszeitgesetz nach wie vor hart eingeschränkt. Beim Austausch mit Staatssekretär Thomas Bareiß MdB (CDU), Lothar Riebsamen MdB (CDU) und Immenstaads Bürgermeister Johannes Henne konnten die Vertreter der Tourismusbranche ihre Kritik direkt bei den Berliner Politikern los werden.

„Ich suche händeringend Leute, bin froh, dass die Syrer da sind – sonst hätte ich gar keinen“, sagte Frank Hallerbach, einer der Eigentümer des Hotel-Restaurants „Seehof“, den beiden Bundestagspolitikern aus der Region. „Wir wollen nicht, dass jemand mehr arbeitet und wir wollen keinen ausbeuten, aber wir brauchen mehr Flexibilität bei der Arbeitszeitregelung“, kritisierte Uwe Felix vom Hotel und Restaurant „Traube“ in Fischbach und stellvertretender Vorsitzender des Bodensee-Kreisverbandes der Dehoga.

Bürgermeister Johannes Henne hatte am Dienstag den Staatssekretär im Wirtschaftsministerium und Tourismusbeauftragten der Bundesregierung, Thomas Bareiß, aus dem Wahlkreis Sigmaringen, sowie den Bundestagsabgeordneten für den Bodenseekreis, Lothar Riebsamen, zum Besuch in der Seegemeinde eingeladen. Vor dem Termin bei Airbus trafen sich die Politiker mit Vertretern des Gemeinderats, der Tourismusgemeinschaft und des Ortsverbands der Dehoga zum Austausch.

„Wir stehen hart am Rand der Legalität beim Einsatz unseres Personals“, waren sich die Gastronomen über die derzeit geltende Regelung der Arbeitszeit einig. Seit Generationen bestehende Familienbetriebe seien durch die Personalknappheit in ihrer Existenz bedroht. „Viele denken darüber nach, ihre Angebote einzuschränken – durch kürzere Öffnungszeiten oder das Restaurant nur noch für Hotelgäste zu öffnen“, erklärte Hallerbach. „Dass wir nicht bis spät in die Nacht offen haben, ist keine Boshaftigkeit, sondern der tagtägliche Druck, den wir durch die Gesetze haben.“

Karl Heberle vom Aparthotel Rosengarten, Vorsitzender des Immenstaader Ortsvereins der Dehoga, beklagte, dass man im Lohnniveau mit den großen Firmen in der Umgebung konkurriere. Margot Rauber, Gemeinderätin und Vorsitzende der Tourismusgemeinschaft, reklamierte zu geringe Unterstützung durch das Arbeitsamt.

Bareiß erklärte, dass im Tourismus in Deutschland 3,2 Millionen Menschen beschäftigt seien, in der Automobilbranche 700 000, im Maschinenbau eine knappe Million. Die Länder bestimmten die Ausrichtung des Tourismus, nicht der Bund. Der Bund kümmere sich um die Marke Deutschland im Tourismus im Ausland. Konkurrierende Internetangebote wie „Airbnb“ oder „eatwith“ unterlägen keinen gesetzlichen Auflagen wie die kommerziellen Anbieter. Neun Prozent mehr Asiaten sollen als Touristen demnächst nach Deutschland kommen. „Die müssen wir auch an den Bodensee holen.“ Apropos an den Bodensee holen: Bareiß will 2021 eine weltweite Touristikermesse veranstalten.

Bundestagsabgeordneter Lothar Riebsamen versicherte, dass man sich um die Einführung einer Wochenarbeitszeit bemühe, um den Arbeitgebern mehr Flexibilität zu geben. Große Unzufriedenheit gebe es in der Bundestagsfraktion auch über die Europäische Datenschutzgrundverordnung. Hier müsse eine Abmahnung vor einer Strafe eingearbeitet werden. Der Fachkräftemangel in der Pflege sei ähnlich wie in der Gastronomie. Dort würde inzwischen Personal in Indien oder auf den Philippinen gesucht. „Die Pflege wird durch die Personalkosten teurer. Das wird auch in der Gastronomie so kommen.“

Bürgermeister Henne dankte den politischen Gästen für den Austausch und versicherte den Branchenvertretern, dass die Drähte in Richtung Politik für ihre Anliegen kurz seien.