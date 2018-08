Touristen in Immenstaad wünschen sich Gästekarte

Die Feriengäste in Immenstaad wünschen sich eine Gästekarte, mit der man den ÖPNV in der Region kostenlos nutzen kann. Das sagt Ute Stegmann, die Leiterin der Touristinformarion, der Schwäbischen Zeitung. Sie will daher verstärkt dafür werben, dass jetzt auch in Immenstaad die Echt-Bodensee-Card (EBC) eingeführt wird.

„Die Echt-Bodensee-Card ist nach wie vor ein Riesenthema bei uns“, sagt Ute Stegmann, die Leiterin der Touristinformation Immenstaad, „wir haben viele Gäste, die nach einer ÖPNV-gestützten Karte fragen.“ Viele Touristen seien enttäuscht, dass es das Angebot in Immenstaad nicht gibt. Eine Gästekarte, mit der man kostenlos den ÖPNV benutzen kann, werde auch vermehrt bei den Gastgebern nachgefragt. Nachdem die EBC mittlerweile an sechs Orten am Bodensee gestartet sei, merke man auch in Immenstaad, dass die Nachfrage groß sei. „Wir haben den großen Wunsch, dass die Karte auch bei uns kommt“, sagte Stegmann, „und dass sich die Karte am Bodenseeee durchsetzt.“ Es sei ein großer Bedarf da. Auch die Entlastung des Verkehrs am See werde immer wichtiger, dazu könne die Karte zumindest einen Beitrag leisten. Die Erfahrung zeige, dass die Gäste immer wieder ihr Auto stehen lassen, wenn sie für den ÖPNV nicht extra bezahlen müssten. „Wir spüren den Wunsch der Gäste und der gastgeber nach der Karte, für uns gibt es da keine Alternative“, sagte Stegmann, „es ist eigentlich ein Produkt, das der gast fordert.“

Wie in allen Seegemeinden ist auch in Immenstaad gerade absolute Hochsaison. Das bedeutet auch viel Arbeit für die Mitarbeiter der Touristinformation. Ute Stegmann und ihr Team sind von früh bis spät gefordert, was die Beratung der Gäste angeht. Was kann man in Immenstaad unternehmen, wo gibt es Wanderwege, welche kulturellen Einrichtung gibt es , hat noch jemand eines freies Zimmer – sieben Fachkräften, allesamt in Teilzeit angestellt, stehen den Gäste Rede und Antwort. Vor allem am Montagmorgen kommt regelmäßig der große Ansturm, dann wird in Vollbesetzung gearbeitet, zum Wochenende hin flacht der Gästestrom wieder etwas ab. Auch am Samstag ist die Touristinfo momentan bis 17 Uhr geöffnet.

Spiele, Bollerwagen und Geocachingausrüstung können hier direkt ausgeliehen werden. „Wir haben viele Angebote für Kinder“, sagt Stegmann, dafür sei Immenstaad bekannt. Neu in diesem Jahr ist eine Stempelkarte, auf sechs Feldern können sich die Kinder den Besuch einer der Freizeiteinrichtungen quasi quittieren lassen. Bekommen sie drei Stempel zusammen, gibt es eine Kindersporttasche zur Belohnung. „Die Kinder haben Spaß und wir motivieren sie nochmal, unsere Einrichtungen verstärkt zu nutzen“, sagt Stegmann. Dabei sind bei der Aktion Immos Kindertreff, das Aquastaad, Käpt`n Golf, das Geocoaching, die Lädine und der Abenteuerpark.

Mit Hagnau zusammen gibt Immenstaad einen Veranstaltungskalender heraus, viele Gäste melden sich direkt bei der Touristinfo an. Der Obst- und Weinspazierweg verbindet Immenstaad und Hagnau. „Beide Gemeinden profitieren von der Kooperation“, sagt Stegmann. Immer wichtiger werden die Themen Wandern und Radfahren, zu beiden gibt es eine informative Broschüre. Genauso wie über die verschiedenen Hofläden in der Region. Auch das Thema „Urlaub mit Hund“ bekomme zunehmend Bedeutung, sagt Stegmann, auch dazu haben ihre Mitarbeiter die entsprechende Beratung.

Ein wichtiger Teil der Arbeit betrifft auch heute in den Zeiten der Buchungsmaschinen im Internet noch die Vermittlung von Unterkünften, wenn auch weit weniger als früher. Rund 80 Prozent der Betriebe haben ihre Zimmer bei der Touristinformation registriert. „Jetzt noch was zu finden, ist sicher schwierig“, sagt Maximilian Kirchmann von der Touristinformation, Immenstaad ist quasi ausgebucht. Die Gäste werden dann auf freie Kapazitäten in der Umgebung hingewiesen. „Wir versuchen, die Gäste in der Region zu halten“, sagt Stegmann.

Manchmal gibt es auch kuriose Anfragen, schon zweimal gab Ute Stegmann in diesem Jahr Gästen Unterstützung mit dem Starthilfekabel und brachte deren Auto wieder zum Laufen. Auch einen eingefangen Wellensittich brachte jemand vorbei: „Wir sind die Ansprechpartner für alles außerhalb der Öffnungszeiten des Rathauses“, sagt Stegmann, Fundsachen werden bei der Touristinformation gerne abgegeben. Auch Obdachlose stranden ab und an hier, Menschen, die Hilfe benötigen, genauso wie verwirrte Personen, die nicht mehr wissen, wo sie sind. Immer helfen die Mitarbeiter der Touristinformation weiter.