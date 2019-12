Surfer vor Immenstaad in Seenot

Glück im Unglück hatte am Samstag ein 49 Jahre alter Surfer, der vor Immenstaad in Not geraten war. Wie die Polizei in Konstanz am späten Samstagabend mitteilte, hatte ein Passant am Mittag die Polizei darüber informiert, dass ein Surfer im Wasser treibe. Dieser würde sich bereits seit über einer Stunde im Wasser befinden und in Richtung Hafen Helmsdorf abtreiben.

Die Wasserschutzpolizei Friedrichshafen konnte nach einer kurzen Suche vor Immenstaad den in Not Geratenenen etwa 500 Meter vom Ufer entfernt mit einer Bergeplattform aufnehmen. Der Mann sei zu diesem Zeitpunkt bereits stark unterkühlte und geschwächt gewesen, teilte die Polizei mit.

Ein bereits angeforderter Rettungswagen habe sich zu diesem Zeitpunkt am nahe gelegenen Anleger vor Immenstaad befunden. Auf Grund der Wetterlage mit starkem Wellengang habe die verletzte Person am Anleger jedoch nicht an den Rettungsdienst übergeben werden können, hieß es weiter.

Die Besatzung des Rettungswagens sei daher an Bord genommen worden, wo der Surfer erstversorgt wurde. Mit dem Polizeiboot sei der Surfer schließlich in den Hafen Friedrichshafen gebracht worden, von wo er mit einem Rettungswagen in die Klinik gebracht wurde. Der 49-Jährige konnte das Krankenhaus noch am Nachmittag wieder verlassen.

