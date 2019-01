Sternsinger sind erstmals ökumenisch unterwegs

Caspar, Melchior und Balthasar – die Sternsinger und ihre Begleiter sind seit Freitag und am Samstag wieder unterwegs, um ihren Segen in die Häuser zu bringen – erstmals offiziell in ökumenischer Mission. 32 katholische und evangelische Kinder laufen in sieben Gruppen, so viele wie seit Jahren nicht.

Deutlich mehr Kinder, etwa zehn mehr als in den vergangenen Jahren, im Alter von sechs bis 14 Jahren, sind dieses Jahr bei der Sternsinger-Aktion dabei. Zwar waren bereits in der Vergangenheit immer vereinzelt auch Kinder aus der evangelischen Kirchengemeinde beteiligt, dieses Jahr klingeln die heiligen drei Könige aber erstmals offiziell als ökumenische Gruppen an den Haustüren.

Bei der Aussendungsfeier am Freitagmorgen in der katholischen Pfarrkirche St. Jodokus freute sich auch Pastoralreferent Alexander Ufer mit den Familien über die ökumenische Zusammenarbeit. „Das gibt es sonst in keiner Gemeinde der Seelsorgeeinheit Meersburg. Das ist als Zeichen für die gute Zusammenarbeit der beiden Kirchengemeinden in Immenstaad zu sehen“, erklärte Ufer.

Ein sichtbares Zeichen für die Ökumene ist nicht nur die gemeinsame Vorbereitung und Durchführung der Sternsingeraktion, sondern auch, dass die Sternsinger am Dreikönigstag, Sonntag, 6. Januar, erstmals im Gottesdienst der evangelischen Kirche um 10 Uhr ihre frohe Botschaft verkünden und anschließend im feierlichen Abschlussgottesdienst der katholischen Kirchengemeinde St. Jodokus um 10.30 Uhr.

Familie Bergmann, die seit etwa sechs Jahren die Aktion in der katholischen Kirchengemeinde ehrenamtlich organisiert, freut sich auch über die Unterstützung der evangelischen Eltern, die nun hinzugekommen sind. Denn in puncto Organisation der Gruppen, Instandhaltung der Kostüme oder auch Verpflegung der Gruppen an den Aktionstagen gibt es viel zu tun.

Die Sternsinger sind am 4. und 5. Januar in sieben Gruppen mit einem erwachsenen Begleiter in der Seegemeinde unterwegs, jeweils etwa von 9.30 Uhr bis 16 Uhr. „Wir versuchen, durch alle Straßen zu gehen. Das ist in anderen Gemeinden in der Umgebung gar nicht mehr möglich“, weiß Markus Bergmann. In der Seelsorgeeinheit Meersburg seien diese Woche insgesamt rund 140 Kinder als Sternsinger unterwegs, ergänzt Alexander Ufer.

Vor den Türen wird zunächst die erste Strophe des Sternsinger-Lieds gesungen. Danach überbringen die Könige ihren Segensspruch. Schließlich wird der Segen 20*C+M+B+19 (Christus Mansionem Benedicat = Christus segne dieses Haus) an den Türbalken geschrieben.

Das diesjährige Motto der deutschlandweiten Aktion des Kindermissionswerks lautet „Wir gehören zusammen – in Peru und weltweit“. Die gesammelten Spenden kommen über das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ Hilfsprojekten für bedürftige Kinder in Peru und weltweit zu Gute. Dabei widmen die hiesigen Sternsinger den Erlös vor allem dem Kinderheim des Pallottiner-Ordens in Indien.