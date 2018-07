Sternmarsch zum 50. Gartenfest geplant

Mit einem Helferfest am Montagabend hat der Musikverein Immenstaad sein über sechs Termine andauerndes Gartenfest erfolgreich beendet. Nahezu keinen Regen gab es dieses Jahr auf der lauschigen Festwiese unter Obstbäumen – da hat sich der Einsatz der 100 Helfer gelohnt.

Der Vorstand ist mehr als zufrieden. „Nur am Samstagabend hat es uns ein wenig reingetröpfelt“, blickt der Vorsitzende des Musikvereins, Roland Haug, wohlwollend zurück. „Insgesamt war es aber definitiv ein sehr erfolgreiches Gartenfest für uns, da wir ausnahmsweise alle sechs Termine wahrnehmen konnten. Das kommt eher selten vor“, ergänzt die zweite Vorsitzende Mona Rogg.

Am letzten Gartenfest-Tag – dem Familiensonntag mit Frühschoppen mit den „Fidelen Brummbären“ unter der Leitung von Hubert Knoblauch – drängten sich die Gäste auf den Schattenplätzen. Zwar geben die Obstbäume auf der Festwiese von Artur Sauter bereits angenehmen Schatten. Aber zusätzliche Sonnenschirme mussten bei den aktuellen Rekordtemperaturen trotzdem sein. Für die Radler über 18 Jahre gab es wieder ein Radler gratis zwischen 11 und 12 Uhr. Für den Sonntagsbraten, zusätzlich zum sowieso schon vielfältigen Speisenangebot, sorgte die Metzgerei Karl Winkler. Die Kleinen nutzten eifrig das Spiel- und Bastelangebot.

„Am umsatzstärksten sind immer die beiden Donnerstagabend-Termine“, weiß Roland Haug aus Erfahrung. So war es auch in diesem Jahr. „Wir vermuten, dass es daran liegt, dass es donnerstags nicht so viele Konkurrenzveranstaltungen gibt, im Vergleich zu den Wochenenden. Aber auch die beiden Samstage waren bestens besucht.“ Mona Rogg ist dankbar, dass außer den Vereinsmitgliedern auch viele Familienmitglieder, Freunde und Bekannte mitarbeiten. Etwa 50 Prozent der 100 Helfer sind Mitglieder, 50 Prozent Externe. „Dabei haben die Mitglieder im Durchschnitt jeder drei Einsätze über die zwei Wochen Gartenfest. Die Externen jeweils einen“, ergänzt Haug. Als Dankeschön werden deshalb alle Helfer traditionsgemäß am Montag abends nach dem Abbau noch zum Helferfest auf der Festwiese eingeladen.

Was nach dem Gartenfest in der Kasse hängen bleibt, investiert der Musikverein in die Jugendarbeit, in neue Instrumente, in Reparaturen und die Uniformen. „Das Gartenfest ist für die Finanzierung unserer Vereinsarbeit enorm wichtig“, betont Haug. Bereits zum 49. Mal hat der Musikverein jetzt sein Gartenfest auf der idyllischen Streuobst-Wiese von Familie Sauter in der Schulstraße feiern dürfen und weiß das auch zu würdigen. Aber nach dem Gartenfest ist vor dem Gartenfest: Die Vorstandschaft blickt bereits vorsichtig in die Zukunft – wenn im kommenden Jahr das Jubiläum des 50. Gartenfests ansteht. „Am Fest selbst wollen wir gar nicht viel verändern, weil es eben so beliebt ist so wie es ist. Im Moment planen wir aber als besonderen Höhepunkt zum Jubiläum einen Sternmarsch mit mehreren Musikkapellen durchs Dorf bis zur Festwiese“, lässt der Vorsitzende schon mal durchblicken.

Wer beim nächsten Fest des Musikverein Immenstaad dabei sein möchte, kann sich Samstagabend, 1. September, notieren: Der Musikverein lädt zum bewirteten Kurkonzert am Landesteg ein mit dem Musikverein Scherzingen aus der Schweiz, der dazu extra mit dem Schiff anreist.