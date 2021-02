Die Immenstaader Feuerwehr ist am Sonntag gegen 20 Uhr wegen eines Brandalarms in die Adlerstraße ausgerückt. Ein Rauchmelder schlug Alarm. Die Wehr öffnete die Wohnungstür. Es stellte sich aber heraus, dass ein aufgrund von Renovierungsarbeiten in der Wohnung aufgestellter Luftbefeuchter vermutlich Staub aufgewirbelt und so den Rauchmelder ausgelöst hat.