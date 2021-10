Im Aquastaad starten am Samstag, 30. Oktober, wieder die Spielenachmittage, jeweils am letzten Samstag des Monats von 13 bis 17 Uhr, in der Wintersaison von Oktober bis April. Im Hallenbad wird ein Bade-Spiel-Insel aufgebaut und die größeren Kids (für Schwimmer) können sich bei verlängerten Öffnungszeiten auf diesem Wasser-Spiel-Gerät austoben. Für die kleinen Nichtschwimmer gibt es die Piratenlandschaft.