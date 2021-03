SPD liegt in Immenstaad unter zehn Prozentpunkten

Die Grünen haben aus Sicht der Immenstaader vieles richtig gemacht - und so kann Martin Hahns ein Ergebnis von 2016 verbessern. Wenn er mit einem Plus von 1,4 Prozentpunkten auf 37,7 Prozentpunkten auch langsam an die Decke stößt.

Die CDU lassen die Grünen mit Abstand hinter sich zurück. Die CDU verliert fünf Prozentpunkte und kommt auf nur noch 23,9 Prozentpunkte. Die SPD verliert ebenfalls und bleibt mit 8,9 Prozentpunkten nun unter der Zehn-Prozent-Marke, die sie 2016 gerade noch halten konnte. Immerhin liegt sie jedoch vor der AfD, die ihr 2016er-Ergebnis von 9,7 Prozentpunkten nicht halten kann und nur noch 7,61 Prozentpunkte erreicht. Die FDP ist mit 13,28 Prozentpunkten im Höhenflug. Anders die Wahlbeteiligung: Sie ist von 77,5 Prozent auf nur noch 71,3 Prozent der Wahlberechtigten zurückgegangen.