„S’Fescht am Steg“ spendet an die Ukraine-Hilfe

290 Portionen gebratene Salatherzen mit geräuchertem Saiblingsfilet und Kirsch-Linsen-Salsa, verkauft beim „S’Fescht am Steg“, haben eine Spendensumme von 1154 Euro für die Ukrainehilfe Immenstaad erbracht. Die Initiative „Wir sind echt lokal“ hat, nach Abzug der Materialkosten, den übrigen Erlös jetzt komplett weitergegeben, wie einer Mitteilung zu entnehmen ist.

Extra für das Fest des Heimatvereins am Landesteg hat sich die lokale Erzeugerinitiative mit ihrem nachhaltig produzierten Essensangebot zusammengefunden. Treibende Kraft mit professioneller Koch-Karriere war Mario Enchelmaier mit seinem Projekt „Kitchen unplugged“, heißt es weiter in der Meldung.

Ein holzbetriebener Küchenherd aus Omas Generation, eine „Küchen-Hexe“, ist Teil des Projekts, in dem der international erfahrene Koch seit letztem Jahr Veranstaltungskonzepte entwickelt, die möglichst ökologisch ausgerichtet sind.

Für das „Fescht am Steg“ hat die Initiative „Wir sind echt lokal“ gemeinsam ein Gericht für die Küchen-Hexe kreiert, das See und Land zusammenführt. Bis auf die Gewürze kamen alle Lebensmittel aus maximal 30 Kilometer Entfernung. Ökologisch und konventionell arbeitende Betriebe arbeiteten Hand in Hand. Beim Immenstaader Landwirt Christian Dikreuter wurde der Römersalat ökologisch angebaut.

Der geräucherte Saibling kam von der hiesigen Fischerin Edith Dickreiter. Die Kirschen für die Kirsch-Linsen-Salsa waren auf den Bäumen von Ludwig Ragg in Kippenhausen gewachsen, die schwarzen Linsen auf dem Lorenzhof in Illmensee. Auch Essig und Öl für die Kurkuma-Gurken stammten aus der Seegemeinde und Illmensee.

Auch bei den Ehrenamtlichen der Ukrainehilfe ist die Freude über die beachtliche Spende groß. „Die ersten Ukrainer, die hier ankamen, hatten lediglich ein paar Euro in der Tasche“, weiß Emma Henne.

„Wir konnten vom Spendenkonto Einkäufe bezahlen. Oder wir haben gebrauchte Haushaltsgeräte oder Spielzeug organisiert und weitergegeben.“ Ungefähr 40 Personen helfen bei der hiesigen Ukrainehilfe den Geflüchteten. Es wird organisiert, was konkret im Einzelfall dringend gebraucht wird. „Dann heißt es etwa, wer hat einen Wäscheständer übrig, wer kann ihn wo abholen und wo soll er dann hingebracht werden“, erklärt Emma Henne.

Es werden Patenschaften für Familien übernommen, Behördengänge oder Arztbesuche begleitet. Selbst Dolmetscher gibt es im Team. Vergangene Woche konnte für 50 Personen ein Bus gechartert werden für einen Ausflug auf die Mainau, einschließlich Eintritt. Als nächstes steht ein Ausflug für die Kinder ins Ravensburger Spieleland auf dem Wunschzettel. Möglicherweise klappt es ja bald mit der neuen Spende, so die Initiative.