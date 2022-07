„'s Fescht am Steg“: Am Samstag wird der Landesteg in Immenstaad wieder zur Party-Meile

„'s Fescht am Steg“ gibt es nur alle drei Jahre: Am Samstag, 9. Juli, verwandelt der Heimatverein – zusammen mit weiteren Vereinen und zwei Bands – den Landesteg zum fünften Mal in eine Party-Meile. Um 18 Uhr geht es los. Später lockt ein romantischer Lichterkorso von Yachtclub und Lädine.

Dass etwas Besonderes vor sich geht im Dorf, sollen Feriengäste und Bevölkerung in der Seegemeinde am Samstag bereits am Nachmittag feststellen. Thomas Schmidt, erster Vorsitzender des Heimatvereins, und die zweite Vorsitzende Helga Bauer haben zusammen mit den Mitgliedern des Vereins bereits alles im Detail durchgeplant.

Vereinsmitglied Peter Unger hat ein Treffen von Motorrad-Oldtimern gegen 16 Uhr am Landesteg organisiert. „Von da knattern sie los über die Seestraße. Es geht weiter bis nach Kippenhausen und wieder zurück durchs Dorf bis zum Hennenbrunnen“, berichtet Schmidt. „So gibt es schon mal was zum Gucken.“

Diese Musiker treten auf

Am Landesteg wird die Festpforte gegen 17.30 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet volkstümliche drei Euro. Ab 18 Uhr gibt es Livemusik. Die Band „Zeebrass“ ist eine Gruppe junger Musikanten aus der Seegemeinde und Umgebung. Die Moderation übernimmt Alexander Schmidt. Mit ihrer fetzigen Blasmusik für Jung und Alt heizen sie sicher in kürzester Zeit die Stimmung in der Uferanlage auf.

Ab etwa 20 Uhr übernimmt die Band „Soul Pack“ die musikalische Gestaltung der Party am Seeufer. Die Bandmitglieder kommen aus dem Raum Oberschwaben/Bodensee. Acht Frauen und Männer garantieren groovigen Sound, starke Stimmen, treibende Bluesriffs, und einnehmende Rock- und Soulrhythmen. Im Mittelpunkt stehen die beiden Sängerinnen, die stimmgewaltig und charmant die Partystimmung auf das Publikum übertragen wollen.

„Wir wollen uns abheben von anderen Festen in der Umgebung“, erklären die beiden Vorsitzenden das musikalische Konzept. Für kulinarische Köstlichkeiten und Getränke entlang der Parkanlage sorgt nicht nur der Heimatverein.

Vereine unterstützen tatkräftig

Mit dabei seien weitere Vereine, Institutionen und freiwillige Helfer, berichtet der Vorstand. „Unterstützt werden wir vom TuS Immenstaad Abteilung Fußball, vom TuS Immenstaad Abteilung Tischtennis, von den Ministranten, vom Förderverein Immenstaader Spielplätze, dem Stammtisch Arlos & Friends, von der Gruppe ‚Wir sind echt lokal‘ und von der Tanzgruppe Cheers.“

Nach Einbruch der Dunkelheit, gegen 22 Uhr, soll ein beeindruckender Lichterkorso des Yachtclub Immenstaad mit beleuchteten Segeln und musikalischer Untermalung eine mediterrane romantische Atmosphäre auf dem See rund um den Landesteg zaubern. Erstmals beim Schiffs-Korso dabei ist die festlich beleuchtete Lädine.

Eine Premiere hat von daher auch das exklusive Eventpaket, für das ab sofort Tickets bei der Touristinformation Immenstaad erworben werden können. Der Lädinenverein bietet eine Sonnenuntergangsfahrt ab 20 Uhr an, mit Erlebnis des Lichterkorsos an Bord der Lädine.

Besonderes Erlebnis auf der Lädine

Die Teilnehmer werden um 20 Uhr beim Fest an der Sektbar mit einem Sundowner begrüßt. Anschließend sticht die Lädine um 20.30 Uhr zu einer Abendrundfahrt in See. Gegen 22 Uhr kehren die Teilnehmer auf der Lädine als Teil des Lichterkorsos wieder an den Landesteg zurück.

Die Tickets kosten 25 Euro und sind ab sofort in der Tourist-Information erhältlich. Im Preis enthalten sind der Eintritt zum „Fescht am Steg“, der Sundowner, ein Getränk, ein Essen beim „Fescht am Steg“ und die Sonnenuntergangsfahrt auf der Lädine.

Spaß und gute Laune scheinen beim fünften „'s Fescht am Steg“ garantiert. Jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen. „Nur bei Dauerregen oder Sturm kann das Fest nicht stattfinden“, wissen die Verantwortlichen des Heimatvereins.