Seut 20 Jahren fliegt von von Airbus gebautes Satellitenpaar „Grace“ durchs All

Vor 20 Jahren startete das von Airbus in Immenstaad gebaute Satellitenpaar „Grace“ ins All, um einzigartige Forschungen zum Schwerefeld der Erde und zu den irdischen Wassermassen zu beginnen. Zum Jubiläum haben sich nun Politik, Wissenschaft und Wirtschaft getroffen, berichtet das Deutsche Geoforschungszentrum (GFZ) mit Sitz in Potsdam in einer Pressemitteilung. Dabei ging es aber nicht darum, zu feiern, sondern auch, um nach vorne zu blicken und eine künftige neue Mission zu überdenken.

Das Geoforschungszentrum hat den 20. Jahrestag des Starts der beiden Grace-Satelliten gemeinsam mit Brandenburgs Forschungsministerin Manja Schüle und der Raumfahrbeauftragten des Bundes, Anna Christmann, sowie mehreren Bundestagsabgeordneten in Potsdam gefeiert. Die Gäste informierten sich aus erster Hand bei Forschenden und Industriepartnern der beiden Missionen Grace (2002 bis 2017) und Grace-Follow On (seit 2018). Die Tandem-Satelliten, eine gemeinsame Mission der NASA, des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt DLR sowie des GFZ mit weiteren Forschungs- und Industriepartnern, ermöglichten erstmals die kontinuierliche Überwachung des Schwerefelds der Erde – und damit auch des Einflusses, den der Klimawandel auf den globalen Wasser- und Eishaushalt hat, heißt es weiter in der Mitteilung.

Am 17. März 2002 hob das „Gravity Recovery and Climate Experiment“, kurz Grace, vom russischen Weltraumbahnhof Plesetsk ab. Die zwei hintereinander fliegenden Zwillingssatelliten haben erstmals das Schwerefeld der Erde und vor allem dessen kurzfristige Änderungen präzise und über einen langen Zeitraum vermessen. Im Mai 2018 startete das Nachfolge-Duo in Kalifornien und setzte die Messungen fort. „Was uns die 20 Jahre Daten an Umweltveränderungen und Folgen des Klimawandels zeigen, ist dramatisch“, wird Niels Hovius, wissenschaftlicher Direktor (interim) des GFZ im Pressebericht zitiert. „Ohne die beiden Missionen wären wir weiter auf Schätzungen angewiesen, was den globalen Wasserkreislauf betrifft.“

Wichtigstes Produkt von Grace sind monatliche Karten des Schwerefeldes für den ganzen Globus. Andreas Lindenthal, Leiter von Airbus Space Systems Deutschland, erläuterte: „Die gemessenen Unterschiede im Erdschwerefeld liefern grundlegende Hinweise auf die großräumige Dynamik des Planeten.“ Dauzu gehören auch die Überwachung der Wasserspeicherung sowie der Veränderungen des Meeresspiegels und der Meeresströmungen. So geben die Satelliten Auskunft über den gesamten Wassergehalt auf und unter der Erdoberfläche und dessen Änderungen. Solche Daten aus Schwerefeldmissionen spielten eine entscheidende Rolle für die Überwachung und Beschreibung des Klimawandels.

Das mit Grace realisierte Messprinzip sei das einzige Verfahren, das Änderungen im Wasserkreislauf – sogar bis weit unter der Erdoberfläche – beobachten könne. Die Daten ermöglichten es erstmals, den Eismassenverlust der großen Eisschilde auf Grönland und der Antarktis genau zu quantifizieren, ebenso wie Verläufe von Dürren.

Das Messprinzip funktioniere so, dass beide Satelliten kontinuierlich Mikrowellensignale aussenden, die vom jeweils anderen empfangen werden. Daraus werden minimale Abstandsänderungen im Mikrometerbereich zwischen den beiden Raumfahrzeugen abgeleitet, die wiederum durch Massenänderungen auf der Erde hervorgerufen werden. Aus den etwa 500 Umläufen des Satellitentandems innerhalb eines Monats ließen sich dann fortlaufend Karten des globalen Erdschwerefeldes ableiten. Diese nun 20 Jahre langen Zeitreihen zeigten, wie sich Wasser, Eis und festes Material auf der Erde und nter ihrer Oberfläche bewegen.

An den Plänen für die Nachfolgemission Grace-I werde bereits gearbeitet. Künftig soll „Icarus“ mitfliegen, ein System, mit dem Tierwanderungen vom All aus verfolgt werden können. Wie ihre beiden Vorgängermissionen soll Grace-I wissenschaftliches und technologisches Neuland betreten.