Sepp-Herberger-Tag in Immenstaad

Etwa 110 Dritt- und Viertklässler der Stephan-Brodmann-Schule sind am Dienstag, 30. April, ab 8.30 Uhr, beim ersten „Sepp-Herberger-Tag“ des TuS Immenstaad und dem damit verbundenen Fußballturnier im Sportzentrum dabei. „Berührungsängste nehmen“ soll die Aktion, sagt der Jugendleiter des TuS Srpko Abadzic.

Zum 100-jährigen Jubiläum des TuS Immenstaad habe man sich auch in der Abteilung Fußball etwas Besonderes ausgedacht, erklärt Abadzic. Zum ersten Mal soll in Kooperation mit der Stephan-Brodmann-Schule der vom Deutschen Fußballbund ausgerichtete „Sepp-Herberger-Tag“ in der Seegemeinde angeboten werden. Dabei solle nicht nur begeistert Fußball gespielt, sondern auch Wissen über den Fußball-Legende Sepp Herberger vermittelt werden. Zwei Fußballfelder werden im Sportzentrum Forstwiesen für die Fußball-Schüler aufgebaut. „Wir bereiten aber noch weitere sportliche Fußball-Aktionen vor für die Kinder - damit es auf keinen Fall langweilig wird“, verspricht der erfahrene Jugendleiter.

Vorbereitet wurde die Veranstaltung von Rektor Burkhard Zapkau, der Sport-Fachschaftsleiterin Tanja Arnold, vom Jugendleiter des TuS Immenstaad, Srpko Abadzic sowie vom Betreuer der Fußball-AG an der Schule, Reinhard König. Ziel ist es, dass alle Schülerinnen und Schüler die Gelegenheit erhalten, die Faszination des Fußballsports zu erfahren. Jede Klasse nimmt am Turnier mit jeweils zwei Teams teil. Außerdem sollen alle Kinder das DFB-Paule-Schnupper-Abzeichen ablegen können. Dafür dürfen die Teilnehmer ihre bereits vorhandenen fußballerischen Fähigkeiten unter Beweis stellen. Zahlreiche Helferinnen und Helfer des TuS, sowie aus der Elternschaft werden für den reibungslosen Ablauf der Veranstaltung sorgen.

Seit 2013 gibt es bereits die Kooperation des TuS Immenstaad Abteilung Fußballjugend mit der Stephan-Brodmann-Schule. Dabei betreuen nachmittags erfahrene Fußballtrainer im Rahmen einer Arbeitsgruppe die Grundschüler das ganze Jahr hindurch. Die Initiative ging auch damals vom Jugendleiter des TuS Srpko Abadzic aus.

Ab etwa 11.30 Uhr findet am Dienstag die Siegerehrung statt. Gemeinsam mit Rektor Burkhard Zapkau und dem Vorsitzenden des TuS Immenstaad Clemens Müller wird Bürgermeister Johannes Henne persönlich bei der Siegerehrung die DFB-Medaillen an die Nachwuchs-Fußballer überreichen.