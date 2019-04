Sechs „Oilinger“ mischen den Winzerkeller auf

Die gute Nachricht zuerst: FITA sind nicht die letzte A-Cappella-Band, die Axel Töbel für den Winzerkeller engagiert hat. Die schlechte lautet: Sie sind die vorletzte. Am 18. Oktober wird noch das Quartett „baff!“ aus Lübeck auftreten. Dann hören Töbel und seine Familie auf. 27 Konzerte werden die Töbels im Lauf der Jahre dann auf die Beine gestellt haben – selbst organisiert und auf eigene Rechnung. Jetzt wird ihnen der Aufwand zu groß.

FITA fordern das Publikum im ausverkauften Winzerkeller zu einem Ehrenapplaus für die Töbels und ihr Team auf. Und dann macht FITA-Sänger Mathias Hager einen Vorschlag an die Anwesenden: „Wie wäre es, wenn diese Aufgabe jemand übernimmt, damit hier weiter solche Konzerte stattfinden können?“ Mal abwarten, ob sich davon wirklich jemand angesprochen fühlt. Die Zahlung der Künstlergagen und die Miete der Lichttechnik müssen durch den Karten- und Getränkeverkauf erst wieder reingeholt werden. Gewinn wird Axel Töbel im Ganzen nicht gemacht haben, wenn er nach dem „baff!“-Konzert endgültig den Schlussstrich zieht. Aber die Freude an den Konzerten wog stets alle Mühe auf.

Erst recht an diesem Abend mit FITA: Seit 21 Jahren ist das Sextett aus „Oilingen“ in Friedrichshafen eine Institution – aber Töbel hat FITA als Katze im Sack gekauft, denn er hat noch nie ein Konzert der Band erlebt. Wie ihm geht es etwa der Hälfte der 180 Besucher. Sie alle werden mitgerissen von der lässigen und authentischen Art, in der FITA Partystimmung aufkommen lassen. Das liegt maßgeblich an den Ansagen von Mathias Hager. Er hat das spontanste Mundwerk der FITA-Sänger und spart nicht mit Sprüchen auf eigene Kosten: „Wir haben erst den Winzerkeller nicht gefunden“, gibt er zu.

FITA brauchen keine Tanzschritte und keinen Choreographen, um gleich mit dem ersten Song den Knoten platzen zu lassen: „I’m so excited“ von den Pointer Sisters. FITA haben ihr Liverepertoire gründlich ausgemistet. Nur noch zwei Stücke ihrer schon vor Jahren erschienenen CD sind im Programm – der Rock-Kracher „Venus“ und der Doo-Wop-Oldie „Duke of Earl“. Darüber hinaus weiß man nie, welche Wendung FITA nehmen werden. Da ist etwa die wunderschöne Hymne „Take me home“ von den A-Cappella-Kollegen Pentatonix. In astreinem mehrstimmigem Unisono-Gesang rühren Mathias, Elmar, Achim, Michael, Martin und Hendrik hier an die ganz, ganz großen Gefühle. Sehr tief reicht auch ein Klassiker von Sting, an dem man sich leicht verheben kann: „Fragile“, von Martin Reinhart mit schwarzer, sehr starker Leadstimme gesungen und vom Rest mit einem Groove begleitet, der Stings Original bereichert. Als Mathias ein Stück von Queen ankündigt und schon mal vorweg zum Mitklatschen auffordert, macht man sich schon auf die dumpfe Nummer „We will rock you“ gefasst. Doch was folgt? „Fat bottomed girls“, mit Fanfarengesang, mit schwierigen Arrangements, mit einem gepumpten Bassgesang, zu dem Hendrik Wocher sich mit unruhig zuckenden Fingern begleitet, als zupfe er an einem E-Bass.

Vor den Flying Pickets und ihrem Hit „Only you“ in den frühen 1980er-Jahren war A-Cappella-Gesang in Deutschland ein Minderheitenprogramm. FITA haben sich den Klassiker nun wieder vorgenommen und singen ihn im Winzerkeller mit einer neuen Melodiepassage, die diesem Oldie ganz neue Türen öffnet. Man hört und staunt.

Auch an Publikumsnähe sind FITA an diesem Abend schwer zu übertreffen. Sie singen Roy Blacks Schmonzette „Ganz in weiß“ für ein Paar, das demnächst heiraten wird und dazu eine Tanzrunde dreht. Oder sie versprechen derjenigen ein kostenloses Wohnzimmerkonzert, die auf die Bühne kommt und jedem ein Bussi gibt – Michaela aus Manzell hat die nötige Traute und macht den Termin klar.

FITA wagen sich auch in die Weltmusik: Mit Bob Marleys „Stir it up“ fühlen sie sich im Reggae wie zu Hause, den Song „Circle of Life“ aus dem Musical „König der Löwen“ leitet ein afrikanische Intro ein, das auch vom Chor Ladysmith Black Mambazo stammen könnte. Aber weniges reicht an die Zugkraft von „Guantanamera“ heran, das geschlossen mitgesungen wird.

Dass man von „baff!“ im Oktober nicht minder baff sein wird als von FITA, das kann Axel Töbel schon jetzt versprechen. Also hingehen! Weil’s ein toller Abend werden wird, und Axel Töbels letzter Abend als Konzertveranstalter.