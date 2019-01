Sechs Gemeinderäte in Immenstaad hören auf

Die Kommunalwahlen am 26. Mai rücken näher - im März müssen die Listen der Wahlkandidaten eingereicht werden. Sechs Gemeinderäte in der Seegemeinde wissen bereits, dass sie nicht mehr kandidieren möchten.

Zwei Urgesteine des Gemeinderats – beide seit 20 Jahren Mitglied des Gremiums – wollen ihre Amtszeit beenden: Margot Rauber (CDU) und Kurt Reichle (FWI). Die CDU-Gemeinderätin findet es an der Zeit, dass sich mehr junge Leute im Rat engagieren. „Sie haben andere Interessen und Vorstellungen. Das ist auch in Ordnung so. Zumal wir jetzt auch so einen aktiven, jungen Bürgermeister haben.“ Margot Rauber hält es für sinnvoll, wenn „wie in der Industrie auch, jetzt mal wieder die Struktur komplett durchgeschüttelt wird“. Zu großem Dank fühlt sie sich ihrer Wählerschaft gegenüber verpflichtet. „Es ist mir eine besondere Ehre, dass ich mehrfach gewählt worden bin, als Vertreterin der Bürger in diesem Gremium und als Vertreterin der touristischen Interessen.“

Auch Kurt Reichle (FWI) möchte die Zeit im Rat nicht missen. „Ich habe mich in den 20 Jahren mit vielen Dingen beschäftigen können, mit denen ich sonst nie in Berührung gekommen wäre. Ich habe die große Politik gelernt, denn im Gemeinderat läuft vieles wie in der großen Politik.“ Der Fraktionsvorsitzende hält es auch für wichtig, dass die Mandatsträger die Verwaltung kontrollieren „im positiven Sinn“. Dem Nachwuchs möchte er mitgeben: „Man muss den Menschen zuhören können.“

Nach 15 Jahren im Gemeinderat möchte auch Angelika Bauser-Eckstein (Grüne), nicht mehr für die nächste Legislaturperiode kandidieren - „trotz der guten Atmosphäre mit unserem neuen Bürgermeister. Ich habe die Zeit genossen, viel gelernt und viel bewegt.“ Wie einige andere im Gremium engagiert sich die Rätin in mehreren Ehrenämtern. Jetzt brauche sie mehr Freiraum für die Pflege der Mutter, die viel Kraft koste.

Helga Bauer (FWI) war zehn Jahre Mitglied des Gemeinderats. „Es ist nicht so, dass ich kein Interesse mehr hätte an dieser Aufgabe. Aber ich möchte mit Anfang 60 nicht noch einmal für weitere fünf Jahre kandidieren. Für mich ist jetzt der ideale Zeitpunkt aufzuhören.“ Auch sie schätzt es, sich in viele „spannende Themen“ eingearbeitet zu haben, „die man von außen gar nicht sieht und einem selbst etwas bringen“.

Auch ihr Fraktionskollege und Bürgermeister-Stellvertreter Edwin Brügel möchte nach zehn Jahren dankbar einen Schlusspunkt setzen. „Ich habe viel Neues und viele Menschen kennengelernt und neue Freunde dazugewonnen. Jetzt bin ich 72 Jahre und der Meinung, dass sich jüngere Menschen für die Entwicklung und Zukunft der Gemeinde einsetzen sollten. Viele politische Gremien sind aus meiner Sicht überaltert.“ Statt zu kritisieren, biete sich im Rat für engagierte Bürger die Möglichkeit, aktiv an der Entwicklung Immenstaads mitzuwirken. „Mitgestalten zu können, ist doch eine tolle Eigenheit unseres demokratischen Systems und bewegt hoffentlich Viele, sich aufstellen zu lassen.“

Persönliche, familiäre Gründe sind es auch für Renate Schwarz-Govaers (SPD) nach fünf Jahren nicht wieder zu kandidieren. Die gute Zusammenarbeit mit den Grünen habe sie dabei immer geschätzt. „Ich habe diese fünf Jahre als eine reiche Zeit empfunden, in guter Atmosphäre, habe neue Einsichten und Kontakte gewonnen. Jetzt habe ich einen ganz neuen Blick auf Immenstaad.“