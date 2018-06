Schmutzige Lieder sorgen für mächtig viel Chaos im Gerichtssaal

„Raphael in den Zeugenstand“ – so heißt die Komödie, die die Theatergruppe des Männergesangvereins Immenstaad 1863 zur Weihnachtszeit aufführt. Wer dabei sein will, kann sich am morgigen Samstag, 12. Dezember, ab 9 Uhr im Rathaus Karten im Vorverkauf sichern.

Turbulent geht es in aller Regel zu, wenn die Theatergruppe des MGV alle zwei Jahre mit Weihnachtstheater-Stücken die Bühne im Bürgersaal stürmt. Die diesjährige Komödie von Horst Helfrich in drei Akten wird aufgeführt am Samstag, 26. Dezember, am Sonntag, 27. Dezember, am Montag, 28. Dezember, und am Dienstag, 29. Dezember. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Auch die Hauptprobe am Sonntag, 20. Dezember, um 17 Uhr, ebenfalls im Bürgersaal, darf bereits vom Publikum besucht werden.

Im Mittelpunkt des Stücks steht ein Papagei, der nachts schmutzige Lieder gesungen haben soll. Seine schwerhörige Besitzerin steht deshalb vor Gericht. Als sich herausstellt, dass der Papagei gar nicht der Verursacher der nächtlichen Ruhestörung war, ist das Chaos im Gerichtssaal perfekt.

Als Schauspieler mit von der Partie sind wieder Reinhard König, Harald Bensch, Gabriele Veser, Ute Kessler, Beate Mecking, Sabine Bosch, Christian Rebstein, Gabi Uhlenbruch, Peter Bosch und Uwe Krohne. Regie führen Ilse und Erich Weber.

Der Karten-Vorverkauf im Rathaus beginnt am Samstag, 12. Dezember, um 9 Uhr. Nummern für die Reihenfolge der Käufer werden ab 7.30 Uhr ausgegeben.

Der Eintritt für die vier Vorstellungen kostet jeweils neun Euro, der Eintritt für die Hauptprobe fünf Euro. Die Saalöffnung ist immer eine Stunde vor Beginn der Aufführung.

Restkarten aus dem Vorverkauf gibt es anschließend in der Bücherstube Bosch in der Bachstrasse oder jeweils an der Abendkasse. An den Aufführungsabenden im Bürgersaal des Rathauses bewirtet der Männergesangverein Immenstaad.