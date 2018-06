Scharfe Regeln und Verbote im Aquastaad

Die Regeln für die Benutzung des Aquastaads in Immenstaad werden strenger. Die Gemeinde setzt jetzt Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen um, um die Haftungsrisiken für die Gemeinde zu reduzieren.

„Die Rechtsprechung wird immer enger und das nicht zu Gunsten der Kommunen“, betonte Bürgermeister Jürgen Beisswenger am Montagabend. Der Gemeinderat hat dort am Ende mehrere Beschlüsse dazu gefasst. Nach Ende der offiziellen Betriebszeit darf künftig niemand mehr im Bad – auch nicht im Außenbereich – bleiben. Das wurde in den vergangenen Jahren, im Gegensatz zu den meisten anderen Bädern in der Umgebung, im Aquastaad lockerer gehandhabt.

Ausnahme für Volleyball

Um den Badegästen dennoch entgegen zu kommen, werden die Öffnungszeiten am Abend nun verlängert: Im Mai und September bleibt das Bad abends bis 19 Uhr geöffnet, in der Hauptsaison, im Juni, Juli und August wird erst um 20 Uhr geschlossen. Dann aber konsequent.

Eine Ausnahme gibt es für die aktiven Mitglieder der Volleyball-Abteilung des Turn- und Sportvereins. Der Gemeinderat hat am Montagabend länger über eine praktikable Lösung für die Nutzung der Beachvolleyball-Plätze diskutiert. Mehrere Räte hatten sich für die Volleyballer eingesetzt und wollten eine großzügige Regelung finden. Der Kompromiss, der am Ende beschlossen wurde, sieht so aus, dass die Aktiven für ihr Training die Beachvolleyball-Felder an vier Abenden in der Woche bis 21.30 Uhr nutzen dürfen.

Dafür muss der TuS eine Vereinbarung mit der Gemeinde treffen und sie von der Haftung frei stellen. Außerdem muss der TuS sicherstellen, dass immer eine Person mit Rettungsschwimmer-Abzeichen in Silber anwesend und für die Wasserrettung verantwortlich sein wird. Die Regelung gilt zunächst für die Saison 2015.

Neu im Aquastaad ist zudem, dass auch im See ein Nichtschwimmerbereich durch Leinen gekennzeichnet und kontrolliert wird. Die beiden Badeinseln im See dürfen vorerst bleiben. Allerdings wird das Einspringen von dort in den See mit Sperrleinen und Verbotsschildern untersagt.

Die Einhaltung wird kontrolliert. Im Falle wiederholter Verstöße müssten die Inseln doch entfernt werden, betonte Beisswenger.

Der offiziell ausgewiesene und überwachte Badebereich wird entsprechend der Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen reduziert, da gewährleistet sein muss, dass die Wasserrettung innerhalb von drei Minuten am Unfallort eintreffen kann.

Zum Surfclub-Gelände wird sowohl im Wasser als auch auf der Liegewiese eine Abtrennung eingerichtet. Die Verkehrssicherungspflicht der Gemeinde für den Außenbereich des Bades besteht auch außerhalb der Badesaison. Dennoch hält die Gemeinde an der Öffnung des Geländes im Freibereich über Winter fest.

Der Gemeinderat stimmte allen neuen Regelungen einvernehmlich zu.